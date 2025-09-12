Concerto Radiohead a novembre a Bologna: dove acquistare i biglietti per il concerto e come fare senza email

I Radiohead ritornano in Europa e fanno tappa anche a Bologna, il prossimo 14-15-17-18 novembre, alla Unipol Arena. Ecco come acquistare i biglietti – ma solo nel caso vi sia arrivata la mail di conferma – e i prezzi.

Thom Yorke, via Valeria Magri/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Lo scorso 3 settembre, dopo la comparsa di cartoline in alcune città europee, i Radiohead hanno annunciato un viaggio nel vecchio continente, che toccherà anche l'Italia, precisamente Bologna. La band di Thom Yorke arriverà a Bologna il 14-15-17-18 novembre, alla Unipol Arena e i biglietti sono in vendita da oggi (ma solo per chi ha ricevuto l'email di conferma alla prenotazione fatta nei giorni scorsi): non si sa ancora chi curerà l'opening act dello spettacolo, affidato negli ultimi appuntamenti in Italia al musicista canadese Caribou, nome d'arte di Daniel Victor Snaith.

Il viaggio europeo della band di Fake Plastic Trees partirà il 4 novembre dalla Movistar Arena di Madrid in Spagna, prima di spostarsi in Italia per i quattro appuntamenti a Bologna: il 21 novembre si ritornerà a casa, con le quattro date alla O2 Arena di Londra, prima di chiudere un ciclo concentrato di concerti con i 4 appuntamenti a Copenaghen e Berlino: l'ultimo il 12 dicembre alla Uber Arena. Non è ancora chiaro se ci sarà la possibilità di ascoltare nuova musica in questi appuntamenti dal vivo, dopo le voci dello scorso marzo che avevano previsto per la fine dell'anno il ritorno discografico della band, a 9 anni da A Moon Shaped Pool.

Come acquistare i biglietti e cosa fare se l'email non è arrivata

Ma come sarà possibile accedere ai biglietti per i concerti a Bologna dei Radiohead? C'è stata molta confusione negli scorsi giorni, legata alla modalità d'acquisto dei biglietti, inizialmente legata all'obiettivo di bloccare bot e bagarini online. Infatti, la fase di prevendita è stata condizionata dalla registrazione sul sito ufficiale dei Radiohead tra le tra le 11 di venerdì 5 settembre e le 23 di domenica 7 settembre. Il sito richiedeva l’inserimento dei propri dati personali, di un indirizzo email e di un numero di telefono al quale sarebbe arrivato un codice. Tramite l'invio del codice, ci sarebbe stata poi la ricezione della mail di conferma del possibile accesso alla vendita entro le 23 di mercoledì 10: i biglietti acquistabili sarebbero stati 4, tuttavia con l'inserimento del criterio di vicinanza geografica, non c'era comunque la garanzia di poterlo acquistare, anche con il codice.

Leggi anche Laura Pausini annuncia il tour mondiale Io canto 2026 e 2027: quando acquistare i biglietti per i concerti

Mappa – Unipol Arena

I prezzi dei biglietti dei concerti dei Radiohead a Bologna

Ma i problemi sono arrivati ben prima, già alla ricezione del codice via SMS, diventata una barriera all'ingresso sin da subito. In molti, sui social, hanno sottolineato come non avessero ricevuto l'SMS, men che meno la mail, attesa fino alle 23 di mercoledì 10. Non è ancora chiaro se, a causa della falla della piattaforma di registrazione, i fan dei Radiohead potrebbero ricevere, anche più tardi, il codice e la mail per l'acquisto dei ticket a Bologna. È importante osservare però che, senza l'accesso tramite piattaforma non sarà possibile acquistare i biglietti, e solo chi ha proceduto alla registrazione, potrà accedere alla lista d'attesa. In questo caso, si potrà ricevere un'email con un nuovo codice e 24 ore di tempo per poter acquistare i biglietti. Ecco i prezzi per i ticket all'Unipol Arena di Bologna.