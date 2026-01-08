Concerto di Bruno Mars allo Stadio San Siro il 14 luglio 2026: quando e come acquistare i biglietti

Bruno Mars – ph AP Photo:Chris Pizzello

Martedì 14 luglio 2026 Bruno Mars suonerà allo stadio San Siro di Milano per il suo The Romantic Tour. Il cantautore americano, infatti, ha annunciato il suo tour subito dopo aver annunciato l'uscita del suo prossimo album, "The Romantic", che sarà pubblicato il 27 febbraio su Atlantic Records. Mars torna con un tour solista a quasi dieci anni di distanza dall'ultimo, ovvero il 24K Magic World Tour partito nel 2017 e che toccò l'Italia con due concerti a Bologna e a Milano. E proprio nella città meneghina il cantautore tornerà il prossimo anno quando comincerà il tour che prevede quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito. Un appuntamento che si annuncia già come uno dei grandi appuntamenti live dell'anno. Con lui, sul palco, ci saranno Anderson .Paak con cui ha pubblicato col nome Silk Sonic e che farà da DJ, mentre opening act saranno quelli di Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas. E scatterà a breve la caccia ai biglietti.

Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto di Bruno Mars

Per i fan di Bruno Mars, infatti, sarà una vera e propria corsa all'acquisto dei biglietti. La vendita, infatti, comincerà mercoledì 14 gennaio 2026 a partire dalle ore 12. Per partecipare alla prevendita ci saranno delle regole: i fan, infatti, dovranno registrarsi sul sito BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19. Per il concerto di Milano, fanno sapere gli organizzatori, coloro che si saranno registrati su BrunoMars.com riceveranno un codice per accedere in anteprima ai biglietti. La vendita generale, invece, sarà aperta a partire da giovedì 15 gennaio alle ore 12:00 su Livenation.it.

Quando comincia il The Romantic Tour

Oltre alla data di Milano, quindi, Bruno Mars terrà un'altra quarantina di date in giro per il mondo. Si comincerà da venerdì 10 aprile a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium, prima di cominciare il suo giro del mondo, toccando città come Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Il cantautore non si priverà del privilegio di poter fare più date in alcuni dei palchi iconici della musica mondiale come quelli del Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles. Intanto i fan attendono il primo singolo che sarà pubblicato il 9 gennaio. Negli anni scorsi, però, Mars non è rimasto in silenzio, mettendo a segno hit come "Die With A Smile" con Lady Gaga e "APT." con ROSÉ.