Come si sono conosciuti Fedez e Tony Effe e cosa c’entrano la DPG, Ferragni e Diego Naska

A cura di Vincenzo Nasto

Tony Effe e Fedez, 2017

C'è un archivio dei ricordi, tra storie Instagram, video su YouTube e interviste a Muschio Selvaggio, in cui la vicinanza tra Tony Effe e Fedez veniva celebrata come un vanto, un riconoscimento sociale che a fasi alterne ha agevolato le carriere e (in minima parte) la sensibilità del pubblico nei confronti dei due personaggi. E anche se appare naturale adesso, intravedere un astio sfoggiato nella timeline Freestyle RedBull 64Bars, L'infanzia difficile di un benestante e Chiara, gli stessi protagonisti hanno condiviso momenti di vicinanza assoluta. Basti pensare al biennio 2016-2017, al momento in cui la realtà della Dark Polo Gang, grazie a un approccio punk nei confronti della comunicazione della propria musica e dei propri personaggi, diventa una delle voci più rilevanti nella discografia italiana. La quantità di highlight social, per esempio "lesgeree" totalizza anche il mondo della comunicazione al di fuori della sua dimensione musicale, "costringendo" anche Chiara Ferragni a "flexare".

L'arrivo della Dark Polo Gang al 28° compleanno di Fedez

È ciò che avviene per esempio in uno dei primi ritrovi "pubblici" della band, che arriva da un periodo d'oro cominciato l'anno prima con Crack Musica, e seguito poi da Succo di Zenzero, The Dark Album e Twins. Progetti indipendenti, come ha raccontato lo stesso Wayne nell'intervista a Fanpage.it: "Eravamo pischelli senza manager, senza case discografiche, e creavamo il panico, mentre oggi è tutto un po' più indirizzato". Una storia raccontata anche su TimVision con Dark Polo Gang, La Serie. E quindi ritorniamo a uno dei primi eventi in cui la vicinanza tra Tony Effe e Fedez è stata riportata anche nelle storie Instagram di una festa di compleanno, il 28esimo dell'autore milanese. Come testimonia il video del canale YouTube Dark Meme Gang, che riprende tutte le storie pubblicate quella sera, il gruppo si "esibirà" in un tentativo di Streetwear, con in sottofondo la voce di Fedez che dimostra di conoscere la canzone. Presenti a quella festa, una parte massiccia di Newtopia, etichetta fondata da J-Ax e Fedez e che vedeva in quegli anni anche Rovazzi.

La firma di Tony Effe con Newtopia di Fedez e il video di British

Come riportava Tommaso Naccari su Vice nel 2017, quell'incontro avvenuto nella hall dell’Hotel Principe di Savoia a Milano, sarebbe servito proprio per chiudere uno dei passi più importanti nella timeline della band: la firma con Newtopia. La stessa arriva, intatta, anche con l'addio di Side Baby, dopo il successo di Sick Side nel 2018: il 28 settembre viene pubblicato l'album Trap Lovers che contiene al suo interno singoli come Cambiare Adesso, ma soprattutto British. Proprio il brano, rievocato da Tony Effe durante la partecipazione al format Take Away di Esse Magazine, incastona un nuovo momento tra Fedez e Tony Effe: "Una volta quando stavamo a Los Angeles e dovevamo fare il video di British. Stavamo con Fedez, mio fratello, e Chiara e andiamo in uno strip club, dove abbiamo bevuto e c'erano Pirex e Wayne che tiravano i soldi alle mi****tte. Io guardavo Chiara e pensavo che squallidi". Ma ad aggiungere un particolare alla questione, Pirex, sottolinea come alcune banconote gli fossero state passate proprio da Fedez, un richiamo alla citazione dell'autore milanese sul fare da "balia" a Tony Effe.

L'unica traccia tra Tony Effe e Fedez: TVTB in Paranoia Airlines

L'addio nel 2019 all'etichetta Newtopia e la successiva decisione del gruppo di "sciogliersi" per proseguire le proprie carriere da solista dopo la pubblicazione di Dark Boys Club, non allontanerà i due protagonisti della storia. Anche perché nel 2019, in uno dei brani di maggior successo di Paranoia Airlines, penultimo disco di Fedez, c'è TVTB: si tratta dell'unica collaborazione tra Fedez e Tony Effe, quasi 18 milioni di streaming su Spotify. Nel frattempo, negli anni, ci saranno più occasioni di rivedere i due assieme, anche grazie a persone e passioni comuni: i due hanno condiviso anche il ring come sparring partner di boxe, con l'amicizia in comune di Marvin Vettori, uno degli atleti di MMA più conosciuti al grande pubblico internazionale. Ma non solo, perché Fedez e Luis Sal ospitarono proprio a Muschio Selvaggio, in una delle ultime puntate prima della rottura, Tony Effe. Un colorato, ma non troppo, racconto degli ultimi anni del rapper italiano, che però faceva intravedere una familiarità con la famiglia Ferragni, molto intima. Basti pensare che durante l'intervista, Tony Effe svela l'affetto nei confronti della secondogenita Vittoria, qualcosa di inusuale come sottolinea il rapper romano: un pensiero condiviso anche da Luis Sal.

Commento di Naska sotto il post contro Fedez

La rissa alla presentazione del disco Icon tra Fedez e Naska

A far precipitare la situazione, però, sarebbe stata la serata di presentazione dell'album Icon di Tony Effe: invitato alla festa nella discoteca Lucid, Fedez attraversava in quel periodo un momento di grande stress dovuto alla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Siamo a marzo 2023 e nel locale milanese, dopo l'arrivo di Diego Naska, ci fu un confronto, non solo verbale, tra Fedez e l'autore di Cattiva. Ad aver aizzato gli animi, il commento del giovane autore punk nei commenti di un post che insultava Fedez e Chiara Ferragni: "Mi s***o tua moglie e i tuoi figli mi chiamano papà". Naska commenterà nelle sue storie Instagram così il giorno successivo: "Lo sapete se commentate con stupore un post, perché era una gif di stupore e non stava ridendo, il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Non sapevo che la violenza fosse il mezzo prediletto per uno che si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani. Prossima volta che vai a un convegno invitami, magari passami a prendere tu e magari senza van con cinque persone dentro". Una scena che si ripeterà, anche se per altri motivi, ad aprile, questa volta con il personal trainer Cristiano Iovino.

Le ultime frecciatine per il feat rifiutato da Tony Effe

Nei giorni successivi allo scontro, avvenuto alla presentazione di Icon tra Fedez e Naska, Tony Effe e l'autore milanese si sarebbero non più seguiti sui social, secondo Webboh. Arriviamo agli ultimi giorni di maggio, una settimana dopo l'uscita di Sesso e Samba di Tony e Gaia, uno dei brani più importanti dell'estate italiana. Nelle stesse ore, Fedez ed Emis Killa avrebbero trovato la pace e la collaborazione con Sexy Shop, ma le parole di Tony Effe durante l'intervista raccontano bene la distanza con l'autore milanese: "Fedez ci ha provato con me, ma io avevo il pezzo con Gaia e quindi non l'ho fatto. Volevo fare questo pezzo e ho pensato a lei… Volevo fare questa cosa un po’ italo-brasiliana e lei era la tipa giusta. Ci siamo trovati bene". Arriverà anche la risposta di Fedez sulle parole di Tony Effe, in una diretta su Twitch dello streamer Grenbaud: "L'ha messa giù un po' strana. Se in palestra ti faccio sentire una canzone e ti dico ‘guarda, fammi sapere se vuoi fare una strofa', non mi sembra che sono venuto sotto casa tua a farti un bo****no o a implorarti. Poi che tu voglia dirlo in pubblico, si dovrebbe un po' indagare che cosa ti porta volerlo dire in pubblico". Un susseguirsi di messaggi, neanche troppo criptati, che hanno portato negli scorsi giorni al freestyle di Tony Effe nel RedBull 64Bars, solo l'inizio di una lunga serie di colpi bassi e operazioni commerciali.