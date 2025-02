Come Fedez ha riscoperto l’amore per la propria musica a Sanremo 2025 con Battito

video suggerito

Fedez e Ale Della Giusta, via LaPresse e YouTube

In poco meno di 24 ore, il racconto dietro le quinte di Ale Della Giusta del Festival di Sanremo di Fedez, ha quasi raggiunto 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Un prodotto che ribalta linee editoriali e che mostra l'autore milanese in una veste nuova: non stiamo parlando della dimensione legata alla salute mentale, tutt'altro. Anzi. ciò che è stato esaltato durante i primi 27 minuti del racconto delle pre-Festival, è il legame con la propria musica: un aspetto che fino a qualche tempo fa, come sottolinea pure nel video, veniva quasi nascosto. Sembra quasi un'ammissione di colpa e un ribaltamento di una tesi che ha cercato di portare avanti anche quando nel 2021 ha pubblicato Disumano e successivamente ha cercato di presentarlo in un'intervista al limite della gag, a Esse Magazine.

Proprio in un momento di quella chiacchierata con Antonio Dikele Distefano, Fedez raccontava il suo processo musicale, rovesciando anche il tabù sull'eredità dei suoi lavori precedenti e successivi. In quel momento Dikele afferma che se fosse stato nei suoi panni, si sarebbe preoccupato. Un secondo dopo, Fedez dichiara, a braccia aperte: "Mi vedi preoccupato?". Sembra di assistere a due mondi diversi a cui si accede quando si discute della musica dell'autore milanese, ritornato ultimamente con Rosalia, Sexy Shop, Di Caprio ma anche Allucinazione Collettiva e Battito con cui si è classificato quarto al festival. Nel racconto pre-Sanremo, Fedez parla proprio del riappropriarsi della propria musica: sul fondo ci sono alcune immagini, legate ai primi video musicali lanciati da rapper emergente.

Forse gli unici momenti in cui si intravede una serena felicità negli occhi di Fedez, in questi 27 minuti, è proprio parallelamente alle esibizioni sul palco. E in questo processo musicale sembrano scomparire anche le dinamiche che lo legano a Fabrizio Corona, gli affaire emotivi e la ricerca di un nuovo sé attraverso un team di specialisti che lo seguono. Quasi come se il suo ruolo, questa volta, veramente, fosse solo quello di cantante. Un terzo mondo a cui accedere arriva quando viene ripreso il video di Anthem PT.1, sembra quasi rivedersi un personaggio che da lì a poco avrebbe cambiato le dinamiche del mercato musicale, e subito dopo lo stesso artista, ad averne pagato il prezzo. E in un atto nostalgico, mentre sta affrontando la più importante vetrina nazionale, ci ricordiamo l'esistenza anche dell'essere umano Fedez, spogliato dalle patine della visibilità e dell'autore musicale: la seconda forse tenuta chiusa da troppi anni in un armadietto.