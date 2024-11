video suggerito

Classifica inediti Amici 2024: comanda Senza Cri, si fanno avanti Luk3 e Vybes A poche ore dalla settima puntata del Pomeridiano, è stato pubblicato il primo round di inediti di Amici 24. Andiamo a vedere come si stanno comportando i singoli su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Cover Inediti Amici 2024, via Witty

Con la settima puntata del Pomeridiano di Amici, che ha visto la vittoria della sfida da parte di Ilan e l'addio alla trasmissione della ballerina Sienna, si chiude il primo mini-ciclo di quest'edizione, un aspetto importante soprattutto per i concorrenti della categoria canto. Infatti, è arrivato il momento della pubblicazione dei primi inediti, un biglietto da visita per il pubblico anche esterno alla trasmissione, ma soprattutto un primo bilancio sulla platea di pubblico conquistata, in puntata, dai giovani protagonisti. E tra chi ha avuto la possibilità di esibirlo già in più di qualche occasione in puntata, come Ilan con la sua Mezzocielo, c'è chi invece è stato costretto a farlo ascoltare per la prima volta ai rappresentanti delle radio solo pochi giorni fa, lo scorso 8 novembre, come TrigNO. Ma andiamo a scoprire quali sono gli inediti: c'è Perché? di Chiamamifaro, Il cielo è viola di Diego Lazzari, Mezzocielo di Ilan, Parigi in motorino di Luk3, Non mi dimenticherò di Nicolò, Madrid di Senza_Cri, A un passo da me di TrigNO e Standard di Vybes. Ecco la classifica degli inediti di Amici nelle prime ore dalla pubblicazione su Spotify.

Senza Cri con Madrid: 2066 stream Luk3 con Parigin in motorino: 2013 stream Ilan con Mezzocielo: 1846 stream Vybes con Standard: 1430 stream Chiamami faro con Perché?: 1270 stream TrigNO con A un passo da me: 1258 stream Diego con Il cielo è viola: sotto i 1000 stream Nicolò con Non mi dimenticherò: sotto i 1000 stream

Ma andiamo a scoprire anche gli autori e i produttori dei singoli pubblicati nel primo round di inediti ad Amici 24. Tra i volti più noti c'è sicuramente la coppia formata da Raige e Federica Abbate, tra gli autori di Perché? di ChiamamiFaro. Ma anche Dat Boi Dee, autore e producer di A un passo da me di TrigNO. Nello stesso brano compare a sorpresa anche Nesli, nome d'arte di Francesco Tarducci, tra gli autori. Senza dimenticar Alessandro La Cava, pluri-autore di successo ad Amici con brani come Malibù di Sangiovanni, a cui si aggiungerà successivamente anche Farfalle presentata al Festival di Sanremo 2022. Qui la lista degli autori e dei produttori dei brani pubblicati.

Chiamamifaro – “Perché?”

scritta da: Angelica Gori (Chiamamifaro), Raige, Federica Abbate e Simone Capurro

prodotta da: Starchild, Marco pPganelli e Francesco Pedrinoni

Diego Lazzari – Il cielo è viola

scritta da: Diego Lazzari, Sharif Elfishawi e Luca Sampieri

prodotta da: Dominic Jordan, James Giannos, Sharif Elfishawi, Pierpaolo Vandilli, Leonardo Vittorini, Davide Comperini e Gianmarco Lanni

Ilan Muccino – Mezzocielo

scritta da: Ilan Muccino, Andrea Campi, Emanuele Cotto e Pietro Posani

prodotta da: Etta e Pietro Posani

Luk3 – Parigi in motorino

scritta da: Luca Pasquariello (Luk3), Stefano Tartaglino, Andrea Ascanio e Luca Indino

prodotta da: Steve Tarta

Nicolò Filuppicci – Non mi dimentichero'

scritta da: Gianluca Ciccorelli, Lorenzo Lumia, Federico Friso e Nicolò Filippucci

prodotta da: Freeso

Senza_Cri – Madrid

scritto da: Cristiana Carella (Senza_Cri), Fiodor Fogliato e Matteo Soru

prodotto da: Fiodor e Swan

trigNO – "A un passo da me"

scritta da: Pietro Bagnadentro (trigNO), Davide Totaro, Gianmarco Manilardi e Francesco Tarducci

prodotta da: Dat Boi Dee, Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi

Vybes – "Standard"

scritta da: Gabriel Monaco (Vybes), Paolo Marocco e Alessandro La Cava