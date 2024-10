video suggerito

Chi è Vybes, il vero nome del cantante di Amici: la sua storia e le canzoni Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco, classe 2003 da Roma, è uno dei concorrenti, nella categoria canto, di Amici 2024. Scopriamo chi è.

A cura di Vincenzo Nasto

Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco da Roma, è uno dei concorrenti, nella categoria canto, di Amici 2024. Il giovane autore, classe 2003, è stato scelto dall'insegnante Rudy Zerby. Durante la sua esperienza all'interno del programma, ha raccontato di aver sofferto per lungo tempo di depressione e che la musica, negli anni, gli ha permesso di ricostruire la sua storia e la sua salute mentale. All'ingresso nel talent di Canale 5, Vybes ha presentato il suo primo inedito Standard. Ma andiamo a scoprire chi è Vybes.

Chi è Vybes, la storia di Gabriel Monaco

Originario di Roma, Vybes, nome d'arte di Gabriel Monaco da Roma è uno dei concorrenti più interessanti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Classe 2003, il cantante ha frequentato il liceo artistico Caravaggio di Roma, dove si è diplomato. Come ha raccontato la mamma in un'intervista al Messaggero, la sensibilità di Vybes, che si può tradurre in emozioni, è stata messa a dura prova da alcune sue difficoltà, come la dislessia, discalculia e disortografia, ma anche una forte depressione che l'ha colpito sin da piccolissimo. Dopo il diploma, attendendo una possibilità per la sua carriera artistica, ha lavorato prima in una catena di fast food, poi come commesso in una panetteria a Spinaceto. Qui il suo profilo Instagram.

Le canzoni di Vybes e gli inediti

Prima di arrivare nella casetta di Amici 2024, Vybes aveva già provato due volte il percorso di selezione all'interno del talent di Canale 5. Nel frattempo, dopo aver scritto la sua prima canzone a 13 anni dal titolo Dietro le sbarre, su Spotify, è possibile trovare singoli come Caterina, Una vita passata insieme, Cura, Estremamente timido, Roma – Catania, Maturità, Clio, Artistico, Pettinati e Solo diciott'anni. Si è definito, nella presentazione del programma, un artista "anti-trap". All'ingresso nel talent di Canale 5, Vybes ha presentato il suo primo inedito Standard.

Il percorso di Vybes ad Amici 2024

Come raccontato dal padre in un'intervista al Messaggero, non era la prima volta che Vybes tentava l'ingresso all'interno del talent di Canale 5: "Domenica, durante l'ultima selezione trasmessa su Canale 5, c'erano una cinquantina di persone a casa a tifare per Gabriel: quando Rudy Zerbi ha abbassato la leva, cioè, l'ha voluto nella scuola, c'è stato un boato nel quartiere. Siamo orgogliosissimi di lui, emozionati: la musica è la sua vita". All'interno di Amici 2024, Vybes non ha solo presentato il suo primo inedito Standard, ma ha anche fatto piangere, nella puntata del Pomeridiano, Rudy Zerbi, cantando Blu Celeste di Blanco. Proprio la reazione dell'insegnante fotografa come Vybes è riuscito a inserirsi all'interno della trasmissione: "Sei stato tanto impattante, emozionante. Sei vero, sincero in quello che scrivi. Hai reso il senso del pezzo. Credo che tu possa lavorare sull'intensità della tua voce, questa esigenza di tirar fuori cose ti porta a dare sempre più voce rispetto a quello che servirebbe. Non so se è stato faticoso per te".