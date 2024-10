Vybes commuove lo studio di Amici 24 con Blu Celeste, Rudy Zerbi in lacrime: “Hai cantato con il cuore”

Il cantante Vybes, durante la puntata di Amici 24 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, ha regalato un'interpretazione di Blu Celeste di Blanco che ha fatto commuovere tutti. In particolare Rudy Zerbi non è riuscito a trattenere le lacrime. "Hai scritto una cosa bellissima", i complimenti dopo l'esibizione.

Vybes ad Amici 24, nella puntata di domenica 27 ottobre, ha eseguito il compito assegnato da Lorella Cuccarini, riscrivendo il testo della canzone Blu Celeste di Blanco. Il cantante ha eseguito il brano senza rivelare a chi fossero state dedicate le sue parole. Una persona a lui cara, però, sembrerebbe essere passata a miglior vita durante la pandemia Covid. Queste alcune delle parole cantate da Vybes: "Ti volevo ai miei 18 anni, nei miei sogni più lontani. Vorrei stringerti la mano come te alle elementari. Tu che sei volata via durante la pandemia, hai lasciato un vuoto e un pizzico di nostalgia. Avevi gli occhi di sempre con tutte le malattie. Rispondevi "Sto bene, tranquillo, che vuoi che sia". Quando ti hanno spostata dentro una stanza stretta, mi guardavi dal balcone, io ero la tua Giulietta".

"Quando uno fa piangere Rudy, poi viene eliminato": con queste parole Maria De Filippi ha spezzato il silenzio creatosi in studio dopo l'esibizione di Vybes. Le telecamere hanno ripreso l'insegnante di canto in lacrime e la prima a commentare la performance è stata Lorella Cuccarini:

Sei stato tanto impattante, emozionante. Sei vero, sincero in quello che scrivi. Hai reso il senso del pezzo. Credo che tu possa lavorare sull'intensità della tua voce, questa esigenza di tirar fuori cose ti porta a dare sempre più voce rispetto a quello che servirebbe. Non so se è stato faticoso per te.