Chi è Diego Lazzari, concorrente di Amici: da Vienimi a prendere a Vorrei chiamarti Diego Lazzari è un nuovo concorrente, nella categoria canto, di Amici 2024. Il giovane, originario di Roma, ha presentato il suo primo inedito nella squadra di Rudy Zerbi: Vorrei Chiederti. Ecco chi è Diego Lazzari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Diego Lazzari è uno dei concorrenti, nella categoria canto, di Amici 2024. Il giovane cantante, originario di Roma, ha convinto il professore Rudy Zerbi a puntare sulla sua evoluzione all'interno del talent di Canale 5. Dopo un passato da creator di TikTok, ma anche modello per famosi marchi di moda, il giovane cantante è uno dei concorrenti con maggior seguito a esser entrati nel talent di Canale 5, un elemento che ha anche portato alle prime polemiche su un possibile favoritivismo nei suoi confronti, analizzando la sorpresa ricevuta, solo dopo un giorno, con la chiamata della madre. Nel 2020 ha incominciato a sperimentare con la musica, con i primi numeri raccolti già nell'esordio con Vienimi a prendere, seguito da Ci sarà domani e Cambiami la vita: il suo brano con più streaming su Spotify, per adesso, è Mi Chiamava, che si attesta sopra i 4,7 milioni di ascolti. Ma andiamo a scoprire chi è Diego Lazzari.

Chi è Diego Lazzari, cantante e Tiktoker ad Amici 2024

Nato il 14 nobembre 2000 a Roma, la storia sul web di Diego Lazzari incomincia a diventare rilevante nei primi mesi del 2016, quando insieme al creator e amico Emanuele Giaccari, avvia il suo primo canale Youtube. La fama però arriva su TikTok, anche attraverso la collaborazione che avviene, oltre che con Giaccari, con Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro. I quattro ragazzi diventano la crew Q4, la prima a sperimentare format americani come la Chill House. Con loro scrive il suo primo romanzo Fratelli per caso: il libro è diventato in pochi giorni un successo, arrivando al primo posto nelle vendite in Italia, grazie alla fama dei giovani creator, facendo sorgere, però, qualche dubbio sull'originalità della scrittura. Infatti qualcuno aveva intravisto la penna di uno dei più importanti letterati d'Italia, il premio Strega 2013 Walter Siti, cosa confermata poi dai ragazzi. Attraverso la sua scrittura e la storia dei ragazzi, il libro ha superato in poche settimane le 11mila copie vendute, mettendo allora dietro nomi del calibro di Carlo Rovelli e Sandro Veronesi. Uno dei momenti più importanti dell'anno per Diego Lazzari, però, è avvenuto tra marzo e aprile 2020, quando incominciò a confessare al web di star seguendo una delle sue passioni più viscerali, il canto, ma soprattutto di aver iniziato a studiare un nuovo strumento musicale. Ha rivelato di non aver terminato le scuole superiori. Frequentava l’ITC Lucio Lombardo Radice, ma si è ritirato al quarto superiore. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Le canzoni di Diego: dall'esordio con Vienimi a prendere al successo di Mi Chiamava

Nel 2022 su Instagram annuncia l'uscita della sua prima canzone: Vienimi a prendere. Il brano, pubblicato il 17 aprile, secondo alcuni descriverebbe gli ultimi attimi della propria relazione con Elisa Maino, altra star di TikTok, con cui Lazzari ha avuto una relazione in quegli anni. Negli anni pubblicherà altri otto brani con fortune alterne: tra le canzoni più ascoltate su Spotify compare Mi Chiamava, che anche grazie alla popolarità raggiunta su TikTok, ha raccolto oltre 4,7 milioni di ascolti. Ha esordito all'interno del talent Amici con il singolo Vorrei Chiederti.

La vita privata di Diego Lazzari

La vita privata di Diego Lazzari è stata molte volte oggetto di gossip negli ultimi anni, con il creator romano che ha avuto relazioni molto in vista sui social. Dalla vicinanza con Marta Daddato alla sua relazione con Elisa Maino e Lucrezia Trancone, adesso è legato sentimentalmente con la creator Camilla De Pandis, con cui condivide una relazione da 6 mesi. Nel suo ultimo post su Instagram, prima dell'ingresso ad Amici, Lazzari ha pubblicato un carosello di foto che lo vede proprio insieme alla partner.