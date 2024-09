Amici 24 è iniziato solo da un giorno, ma per Diego Lazzari c’è già una sorpresa: casualità o favoritismo?

A cura di Elisabetta Murina

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

La presenza di Diego Lazzari ad Amici 24 continua a creare polemica. Il cantante e content creator, seguito da milioni di followers su TikTok e Instagram, ha già ricevuto una sorpresa da parte della mamma. E non è passato nemmeno un giorno. In più, è stato anche il primo a mettere piede in Casetta, protagonista di metà del daytime del 30 settembre. Casualità o scelta quella di dedicare all'allievo già così tanta attenzione? Sui social, in particolare su X, i fan non hanno dubbi e gridano al favoritismo.

Nel primo daytime di questa edizione, il 24enne ha avuto la possibilità di risentire la mamma. Privilegio raro, che solitamente viene dato ai ragazzi durante un momento delicato del loro percorso, così da avere la giusta carica per continuare. Nel suo caso, nemmeno il tempo di iniziare l'avventura: tutto è successo poco dopo l'ingresso. "Mi manchi tanto", dice il ragazzo commosso per l'emozione. "Sei bellissimo, sapevo che ce l'avresti messa tutta, ti voglio bene. Credici sempre", risponde lei sempre con le lacrime agli occhi. Poco dopo, Lazzari ha messo piede per primo in Casetta. Un secondo momento dedicato interamente a lui, in una puntata dalla durata di circa mezz'ora. "Bellissimo questo posto", ha detto dopo aver visto quella che sarà la sua casa, ancora incredulo per l'opportunità.

Forse tutta questa attenzione nei confronti di Diego Lazzari (ricordiamo l'allievo entrato con già 2milioni di followers su TikTok) è solo una coincidenza, anche se a pensarla così sono davvero in pochi. "Amici di Diego", "Già mezz'ora di daytime su Mr. 2 milioni di follower", "Dimmi che stai puntando su Diego Lazzari senza dirmi che stai puntando su di lui", sono alcuni dei commenti che si leggono su X poco dopo la puntata. In effetti, la sua presenza sta già creando un ‘caso', dall'ingresso al primo appuntamento con il pomeridiano. Non è certo la prima volta che a far parte del talent è un allievo non sconosciuto, come il caso di LDA, Angelina Mango e il più recente Ilan (suo padre è Gabriele Muccino), tutti figli d'arte, ma il seguito sui social non era mai stato un fattore determinante. Anzi, l'essenza del programma era racchiusa proprio nell'andare a scovare talenti nascosti e del tutto estranei al mondo dello spettacolo. Quest'anno invece la tendenza sembra essersi invertita, tanto che sono diversi i cantanti con la famosa ‘spunta blu' sui social, primo fra tutti Diego Lazzari. Che sia una scelta del programma, in cerca un altro tipo di visibilità?

14 CONDIVISIONI condividi chiudi