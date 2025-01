video suggerito

Chi è Deddè, il cantante di Amici 2024: il nome vero e l’inedito Periferia Deddé, nome d’arte di Gabriele Giuseppe Mazza, classe 2005 da Torre Del Greco, è uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 2024. Scopriamo chi è. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deddè, Amici 2024

Deddè, nome d'arte di Gabriele Giuseppe Mazza, è uno dei concorrenti nella categoria canto di Amici 2024. Il giovane autore classe 2006 è stato scelto dall'insegnante Anna Pettinelli, che per lui ha richiesto un banco aggiuntivo durante la puntata dello scorso 15 dicembre. La richiesta di Pettinelli ha creato non poche polemiche tra gli insegnanti, soprattutto dopo le critiche a Luk3. Durante la puntata del 22 settembre, Deddè ha anche partecipato alla gara delle cover, interpretando Destri di Gazzelle davanti ai giudici Paola Turci, Nicolò De Devitiis e Gabry Ponte. Ma andiamo a scoprire chi è Deddé.

Chi è Deddé, la storia di Gabriele Giuseppe Mazza

Deddè, nome d'arte di Gabriele Giuseppe Mazza, è uno dei nuovi concorrenti di Amici 2024. Nato nel 2005 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, si è trasferito nell'ultimo anno a Milano, come recita la didascalia della sua bio sul sito ufficiale di Amici: "Profondamente legato alle sue origini, nei suoi brani racconta storie di vita vissuta, belle e brutte, legate alla sua città e alle sue esperienze personali: ‘Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro'". Dopo il suo ingresso nella scuola di Amici, ha raccontato in una chiacchierata con Anna Pettinelli di voler imparare molto da questa esperienza e di voler cucinare in casetta, facendo riferifemento alle sue tradizioni culinarie. Qui il suo profilo Instagram e TikTok.

Le canzoni di Deddé e l'inedito Periferia

Anche se giovanissimo, Deddè ha all'attivo oltre 20 brani e due Ep, disponibili su piattaforme di streaming come Spotify. Il primo brano pubblicato risale al 2019, quando l'autore aveva 14 anni, dal titolo Dipendenza. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo Ep dal titolo Guai, mentre solo un anno dopo arriva il secondo: Sotto ad un temporale. Per ora i suoi brani più ascoltati sono Addio e la più recente Cose che non sai del 2022. Prima dell'ingresso all'interno di Amici, ha pubblicato nel 2024 il trittico Ogni Volta, Allucinazioni e Vicoli di Napoli. Si è presentato all'audizione davanti ai giudici di Amici 2024 con il suo inedito Periferia, esibendolo anche nei giorni successivi ai più importanti speaker radiofonici italiani.

Leggi anche Teodora eliminata ad Amici, la ballerina pubblica sui social un video che è una stoccata al programma

Il percorso di Deddé ad Amici 2024

Durante la penultima puntata di Amici 2024, quella di domenica 15 dicembre, Anna Pettinelli ha richiesto di far esibire Deddé davanti ai giudici con il suo inedito Periferia. Dopo l'esibizione, la richiesta di un banco supplementare per la sua squadra ha smosso le critiche degli altri insegnanti, con riferimenti anche alla permanenza di Luk3 all'interno della scuola. La maggioranza nelle preferenze ha però portato subito Deddé a diventare un allievo di Pettinelli, che nella puntata successiva ha scelto per lui la cover di Destri di Gazzelle. Il brano, giudicato da Paola Turci, Nicolò De Devitiis e Gabry Ponte è arrivato alla quinta posizione, precedendo solo Mollenbeck, in sfida nella prossima puntata del Pomeridiano.