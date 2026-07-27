Carly Simon annuncia di avere il morbo di Parkinson: “Mi ci è voluto tempo per accettare la diagnosi”

Carly Simon annuncia di avere il morbo di Parkinson. La cantante racconta la diagnosi, le cure e il ritorno con un nuovo album dopo 18 anni.

Carly Simon – ph Richard E. Aaron:Redferns

Carly Simon, la cantante di "You're so vain", ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di morbo di Parkinson. L'artista statunitense, 83 anni, ha rilasciato una dichiarazione all'Associated Press, raccontando come ha scoperto di essere malata e come ha imparato a convivere con la patologia. Simon, infatti, si era sottoposta a diversi interventi di sostituzione articolare, nonostante questo, però, la mobilità continuava a peggiorare. A quel punto, tramite ulteriori visite, ha ricevuto la diagnosi. Inoltre, la cantante ha anche rivelato di essersi sottoposta a cure per un carcinoma basocellulare sul viso. Nonostante ciò pubblicherà un nuovo album, "Comes in Waves", il prossimo agosto; un progetto che arriva a 18 anni di distanza dal suo ultimo lavoro di inediti risalente al 2008.

Le parole di Simon sulla malattia

All'AP Simon ha raccontato che la scelta di parlarne pubblicamente nasce dalla richiesta continua dei fan di informazioni su di lei, su ciò che stesse facendo, visto che era da un po' che non avevano sue notizie: "La verità è che ho dovuto imparare a convivere con il morbo di Parkinson" ha dichiarato l'artista. Da qualche anno Simon aveva vari problemi di salute, un'artrite all'anca e a entrambe le ginocchia che l'avevano costretta ad alcuni interventi di protesi per tutte e tre le articolazioni.

Nonostante tutti questi aiuti la sua capacità di movimento continuava a peggiorare, motivo per cui sospettava ci fosse qualcos'altro. "Mi ci è voluto del tempo per comprendere la diagnosi, per adattarmi e per decidere quanto volessi condividerne pubblicamente", anche perché i modi in cui si manifesta il Parkinson sono diversi. "Certi giorni sono così stanca da non riuscire a far partire la giornata. In altri, mi concede un po' più di spazio per muovermi, pensare, lavorare e sentirmi me stessa" ha concluso.

Cos'è il Parkinson

L'Istituto Superiore di Sanità definisce il Parkinson come "una sindrome extrapiramidale caratterizzata da rigidità muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti passivi, tremore che insorge durante lo stato di riposo e può aumentare in caso di stato di ansia e bradicinesia che provoca difficoltà a iniziare e terminare i movimenti". Tutti fattori che possono portare a disturbi dell’equilibrio e a una postura curva, oltre a depressione e lentezza nel parlare. Dopo l'Alzheimer, è la malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo. Le cause non sono ancora del tutto note ma, si legge sul sito dell'ISS comprendono fattori genetici e ambientali. Benché non ci sia una cura, esistono diversi trattamenti che possono controllarne i sintomi. In Italia i malati di Parkinson sono circa 300 mila stando, mentre negli Usa sono circa un milione e dieci milioni in tutto il mondo.

Chi è Carly Simon

La cantante è una delle artiste statunitensi più amate, grazie soprattutto a canzoni come "Nobody Does it Better" del 1972, "Why" del 1982 e "Coming Around Again" del 1986. Nella sua carriera si è aggiudicata 2 Grammy Awards (su 14 candidature complessive) a cui si aggiungono un Oscar e un Golden Globe nel 1989. Simon è diventata famosa per canzoni che parlavano di amore separazioni, insicurezze, con una voce caratteristica e la capacità di passare da brani più folk a pezzi più pop. In "You're so vain", per esempio, racconta di un uomo misterioso, un narcisista, che l'ha lasciata dopo averle promesso amore eterno ("Well you said that we made such a pretty pair and that you would never leave but you gave away the things you loved and one of them was me"). Carly Simon è stata una figura di riferimento per la storia della musica americana, grazie alla sua scrittura intima e autobiografica. Emerse, infatti, negli anni '70, come una delle poche cantautrici – firmava molte delle sue canzoni – in un mondo dominato da uomini. L'artista è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022.

Come ha scoperto la malattia

L'artista ha spiegato di aver cominciato il trattamento che prevede anche l'assunzione di farmaci per contrastare la rigidità: "Non c'è una tabella di marcia precisa o prevedibile per questa malattia. Non consulta il mio calendario prima di decidere che tipo di giornata dovrò affrontare". Per quanto riguarda il tumore della pelle ha confermato che il carcinoma è stato rimosso dopo un'operazione che ha inciso sul suo aspetto. È uno dei motivi che l'ha portata a non volersi mostrare in pubblico per tutto questo tempo. La cantante, però, non si è fermata e ha continuato a registrare nuova musica. Il risultato sarà l'album che uscirà il prossimo 14 agosto, dal titolo "Comes in Waves". Lavorarci le ha dato sollievo in un momento poco fortunato: "Mi ha dato un posto dove andare senza dover uscire dalla stanza".