Camilla Cabello conferma il dissing di Sabrina Carpenter in Taste e le risponde: "Str***a" Camilla Cabello si è pronunciata per la prima volta sulle indiscrezioni di un dissing tra lei e Sabrina Carpenter, a causa di un flirt avvenuto nell'estate del 2023 con il suo ex compagno Shawn Mendes.

A cura di Vincenzo Nasto

Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, Camilla Cabello, via Comunicato Stampa

Camilla Cabello ha parlato per la prima volta di un aspetto legato alla sua ultima relazione, quella con Shawn Mendes e che vede protagonista anche la giovanissima popstar Sabrina Carpenter. La cantante, ospite del podcast Call Her Daddy di Alex Cooper, ha commentato le indiscrezioni su alcune canzoni dell'ultimo album di Sabrina Carpenter, dopo un flirt tra la cantante di Espresso e il suo ex compagno Mendes. L'autrice di Havana, dopo essersi esibita con il brano Never Have I Ever, ha risposto: "Sai cosa, sono stata fortunata a contribuire in molti modi alla grande musica del 21° secolo. A volte ho scritto delle canzoni su me stessa, alcune volte ci hanno pensato altri. Di niente, str***i". Con un tono ironico sembra confermare le voci su un possibile diss con Sabrina Carpenter, ma com'è iniziato tutto?

Il flirt tra Shawn Mendes e Sabrina Carpenter e il video di Taste

Dopo la seconda separazione avvenuta tra Camilla Cabello e Shawn Mendes, nella primavera del 2023, durante il Coachella Festival dello scorso anno, il cantante e Carpenter sono stati fotografati mentre si baciavano durante uno dei set del festival. Un flirt che si sarebbe spento sul nascere dopo poche settimane. Una scelta, che come riporta il brano Taste, contenuto nell'album uscito lo scorso 23 agosto Short n' Sweet, non sarebbe stata condivisa dalla stessa Carpenter. Nella canzone, Carpenter canta: "Ho sentito che siete tornati insieme e se è vero dovrai solo assaggiarmi quando ti bacerà. Se vuoi per sempre, scommetto che lo farai, sappi solo che mi assaggerai anche tu". Nel video ufficiale della canzone, diretto da Dave Meyers, Sabrina Carpenter e Jenna Ortega (protagonista della serie Netflix Mercoledì), litigano per un uomo, una fotografia di ciò che è probabilmente accaduto nel triangolo formato da Cabello, Carpenter e Mendes.

La risposta di Camilla Cabello e i vari indizi su TikTok

Ma non solo, perché una prima risposta era arrivata solo poche settimane fa, durante un'esibizione di Cabello all'iHeartRadio Music Festival, dove si era esibita con un suo set musicale. Da I LUV IT a Shameless, passando per Havana, Senorita, ma sopratutto le ultime due: June Gloom e Never Be The Same. Proprio nella prima, ci sono passaggi come: "Lei è cool, ho sentito, non sono sorpresa, ho visto le foto" o "Se è così fantastica, perché sei da questa parte della città? Se ti piace così tanto, cosa stai cercando di scoprire qui?". Il brano era stato utilizzato anche su TikTok da Cabello, attraverso un lip-sync, seguito dopo pochi giorni dallo stesso tipo di video, con in sottofondo il suo brano Can Friend Kiss? (Gli amici possono baciarsi?). Ma non è la prima volta che Sabrina Carpenter viene introdotta al centro di un racconto, anche musicale, da un'altra autrice.

Cos'è successo tra Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter

Solo qualche anno fa era toccato a Olivia Rodrigo. Infatti, la pubblicazione nel 2021 di Drivers License, che diede poi vita alla pubblicazione dell'esordio Sour, sembrava raccontare una liaison amorosa che comprendeva tre protagonisti della serie High School Musical della Disney. Da una parte Olivia Rodrigo, dall'altra proprio Sabrina Carpenter e Joshua Bassett, un altro dei protagonisti della serie tv. Dopo l'attacco proprio in Drivers License, in cui Sabrina Carpenter venne oggettificata con l'aggettivo "bionda", proprio l'autrice classe 1999 rispose con la sua versione della storia in Skin, in cui canta: "Hai cercato di entrarmi sotto la pelle, mentre lui (Joshua Bassett, l'uomo conteso, ndr) è sulla mia".