Calcutta salva delle fan: "Ci ha fatto aspettare nel suo albergo per non essere stuprate" Alla fine di un concerto Calcutta ha invitato alcune ragazze, che aspettavano il treno, di notte, in stazione, ad aspettare nel suo albergo "per non essere stuprate".

A cura di Redazione Music

Calcutta con alcune fan

Un gruppo di fan di Calcutta ha condiviso una storia su TikTok in cui ha spiegato che grazie al cantautore di Latina sono riuscite a mettersi in salvo da incontri indesiderati dopo il suo concerto del 7 luglio che ha tenuto a Piazza Ariostea a Ferrara. Il cantautore, che è in tour estivo per l'album Relax, ha incitato alcune ragazze ad aspettare il treno nella hall del suo albergo e non in stazione, dove le quattro ragazze stavano aspettando, di notte, da sole, il treno per tornare a casa. A quel punto hanno incontrato Calcutta che le ha invitate, come si vede anche nel video postato sui social, con le ragazze che, riprendendo un trend sulla piattaforma si sono riprese mentre attendevano nella hall.

Il video comincia con una didascalia: "Pov: dopo il concerto di Calcutta vai in stazione alle due di notte, incontri Calcutta e lui ti propone di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate". A quel punto si vede un fogliettino a quadretti strappato, con su scritto: "Grazie mille ancora per averci salvate dalla stazione di Ferrara. PS Se non ci aveste fatte entrare probabilmente non saremmo qui" una scritta che probabilmente fa riferimento all'albergo che le ha permesso di attendere al sicuro e riparate. Alla fine della storia c'è stata la foto di rito con Calcutta, ovviamente.

In uno dei commenti al video una delle ragazze ha aggiunto anche un dettaglio: "Ci ha letteralmente salvate da un tipo appostato che ci ha mezzo seguito con un auto", quindi spiegando che il pericolo oltre che potenziale era anche reale. Calcutta intanto continua il suo tour che riprende l'11 a Lucca e terminerà il 28 luglio a Paestum, queste le prossime date:

11 luglio 2024 Lucca Summer Festival

13 luglio 2024 Villafranca di Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 Cosenza – Be Alternative Festival

25 luglio 2024 Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi