Bresh canta come Alvin dei Chipmunks: un problema all’autotune gli modifica la voce

Bresh ride per il problema all0autotune

Ancora problemi tecnici per Bresh, il cantautore genovese autore di Mediterraneo che durante un evento si è trovato al centro di un problema tecnico con l'autotune che lo ha portato a cantare con una voce che ricordava quella di Alvin, il protagonista dei Chipmunks. Il video del cantautore è esploso sui social e in particolare su TikTok dove il parallelismo con il personaggio dei cartoni animato è stato praticamente automatico. Il problema tecnico, comunque, non ha creato gli stessi problemi che successero durante l'esibizione all'ultimo Festival di Sanremo quando la sua esibizione assieme a Cristiano De Andrè fu interrotta.

Il problema tecnico all'autotune

Bresh era protagonista del Terraviva Festival di Grottaglie lo scorso 2 agosto, ed era nel mezzo dell'esibizione di Torcida, una delle canzoni più amate del suo ultimo album (assieme a brani come La tana del granchio e Guasto d'amore) quando l'autotune ha avuto un problema e ha creato un effetto alla voce del cantautore proprio come quella di Alvin e così mentre cantava i versi "Sotto le luci di una scena ricorrente e mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita" l'effetto ha avuto un guasto che è proseguito anche successivamente. La reazione di Bresh, però, dopo un attimo di incredulità in cui ha guardato il dj alle spalle è stata quella di piegarsi dalle risate.

Il microfono spento al Festival di Sanremo

Dopo qualche altro secondo il problema è stato risolto – non senza qualche altra risata da parte del cantante e del suo pubblico – e la serata è proseguita tranquillamente. Sotto a vari video postati su TikTok, però, i fan ridevano dei problemi tecnici capitati a Bresh e il riferimento è soprattutto a quello che è successo sul palco dell'Ariston durante la serata cover del festival di Sanremo. Bresh, infatti, doveva cantare Creuza de ma di Fabrizio De Andrè assieme al figlio del cantautore genovese, ovvero Cristiano, ma ha dovuto affrontare due intoppi, il primo dovuto a un microfono lasciato spento, mentre quando sono tornati sul palco è caduto il bodypack a De Andrè che lo stesso Bresh ha raccolto mentre cantava.