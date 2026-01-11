Bresh aggredito da un dobermann: come sta il cantante che posta le foto delle ferite al volto

Bresh ferito da un Dobermann

Un dobermann ha aggredito il cantante genovese Bresh. È stato lui stesso a comunicarlo tramite il suo profilo Instagram dove ha postato alcune immagini che lo riprendevano col volto ferito. In una di queste storie Bresh ha scritto che il cane vinceva uno a zero contro di lui. Nelle storie e in un post dedicato, il cantautore appare con visibili ferite in volto, sangue e cerotti. Sono varie le ferite visibili, alcune sotto l'occhio sinistro e sul naso, oltre a tre graffi e a una medicazione vistosa sotto e a lato dell'occhio destro, oltre a un cerotto sulla parte sinistra del naso.

Cosa è successo a Bresh

Dalle immagini pare che l'aggressione sia stata importante, ma è lo stesso Bresh a dare un contesto e a prendere la disavventura con ironia. Nella storia immediatamente successiva a quella del volto ferito, infatti, visto che evidentemente tante persone gli stavano chiedendo cosa fosse successo e cosa avesse causato quelle ferite, il cantante ha risposto che aveva avuto un incontro ravvicinato col cane: "Ragazzi, nulla di grave, ieri sera ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann, ma l'abbiamo chiusa in maniera diplomatica… mi ha chiesto scusa" ha scritto ironicamente Bresh.

Il cantante ferito "come un pirata"

Nel post in cui ha condiviso due foto ha aggiunto: "Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano". Il riferimento è all'immaginario di One Piece e di conseguenza quello dei pirati, a cui spesso ha fatto riferimento. Spesso il cantante ha fatto riferimento a Monkey D. Luffy, il protagonista del manga e anime One Piece, disegnato da Eiichirō Oda. In "Che io mi aiuti" cantava, per esempio: "Sul mio diario di bordo scrivo che sono il pirata più forte, piscio sulle tue flotte". In un'intervista a AllMusic spiegò: "Luffy lo amavo, mi ci rivedo. La figura del pirata è infantile e grezza ma soprattutto è la figura dell’outsider".

Perché il Dobermann non è un cane pericoloso a priori

Per quanto riguarda il Dobermann, spesso questo cane viene considerato pericoloso e attorno a esso girano molti luoghi comuni. Eppure dall'Ente Nazionale Cinofilia viene definito come "amabile e pacifico" e si specifica anche che "in famiglia è affettuoso e ama i bambini […] Facile da educare e pieno di zelo per il lavoro" come sottolinea Kodami. Il Dobermann non è pericoloso per natura, anzi, "è molto attento a tutto quello che succede attorno a lui". Non fu incluso, inoltre, nell'elenco di 17 razze considerate potenzialmente pericolose dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" che ebbe vita breve.