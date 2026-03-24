Bambina di 2 anni azzannata da un pitbull in strada ad Acquaviva delle Fonti, in ospedale con ferite al volto

Una bambina di 2 anni è ricoverata in ospedale al Policlinico di Bari dopo essere stata azzannata in strada da un cane di razza pitbull non lontano da casa sua ad Acquaviva delle Fonti. L’aggressione nel pomeriggio di domenica scorsa, mentre la piccola passeggiava vicino casa col padre. Per motivi ancora da chiarire, il cane si è avventato improvvisamente contro la minore azzannandola al volto e e alla testa causandole diverse ferite.

Provvidenziale l’intervento del genitore della piccola che si è subito frapposto tra l’animale e la figlioletta e fortunatamente è riuscito a strappare via la bimba in tempo prima che l’aggressione potesse avere conseguenze devastanti. L’uomo è riuscito a forzare le mascelle del cane facendogli lasciare la presa.

Sono stati momenti concitati e di grande spavento per tutti seguiti da una corsa immediata in ospedale, al porno soccorso del policlinico del capoluogo pugliese, con la piccola ferita e sanguinante dal volto. Si è temuto il peggio ma fortunatamente, dopo le visite del caso, i medici hanno escluso il pericolo di vita e conseguenze gravi. Alla piccola sono state suturate le ferite è quindi è stata sottoposta a una terapia antibiotica.

La minore è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dove i medici stanno valutando ulteriori interventi per le ferite riportate nell’aggressione del cane. Intanto sul luogo dell’accaduto son intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti raccogliendo le prime testimonianze.

Il pitbull che ha morso la bimba apparterebbe a un vicino di casa. I militari dell’arma stanno cercando di capire se fosse libero di muoversi e stanno verificandoli rispetto delle norme sulla custodia da parte del proprietario.