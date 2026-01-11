Bob Weir è morto a 78 anni: il fondatore dei Grateful Dead scompare a causa di problemi polmonari

Bob Weir, fondatore dei Grateful Dead, è morto a 78 anni. Figura chiave del rock psichedelico, ha segnato 60 anni di musica e controcultura americana. Il cantante è scomparso a causa di problemi polmonari dopo essere guarito dal cancro.

Bob Weir – ph Kevin Mazur:Getty Images for The Recording Academy

Bob Weir, cantante, chitarrista e fondatore dei Grateful Dead è morto la scorsa notte a 78 anni. L'annuncio della scomparsa del musicista è stato dato sulla sua pagina Instagram, con un lungo messaggio che spiega anche le cause della morte. Weir, infatti, "se n'è andato serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver coraggiosamente sconfitto il cancro come solo Bobby poteva fare. Purtroppo, è morto per problemi polmonari preesistenti" come si legge nella nota. Era il 1965 quando l'allora diciassettenne Weir si unì alla band – il cui nome, originariamente, era Warlocks – che portò al successo e in giro per il mondo per i successivi 30 anni assieme a Jerry Garcia, morto nel 1995. Il cantante è stato tra gli autori di brani come "Sugar Magnolia" e "Mexicali Blues".

Nella nota si legge che "Bobby sarà per sempre una forza trainante la cui arte unica ha rimodellato la musica americana" ed è difficile smentire quella che è stata la storia di una band che ha scritto pagine importanti della musica mondiale, una delle più grandi band rock, pioniera del rock psichedelico e tra i principali esponenti della cosiddetta Summer of Love. Assieme ad artisti come Jefferson Airplane e Santana, i Grateful Dead hanno contribuito a fondare il sound della controcultura di San Francisco degli anni '60, con album come "Anthem Of The Sun" (1968), "Aoxomoxoa" (1969), "Live/Dead" (1969) e "Workingman's Dead" (1970). La band mescolava blues, jazz, country, folk e psichedelia.

Dopo la morte di Garcia è stato lui il volto principale della band, mantenendo viva l'arte dei Grateful Dead con progetti successivi come Dead & Company. Con la morte di Weir e quella del bassista fondatore Phil Lesh, nel 2024, e del tastierista Ron "Pigpen" McKernan, l'unico membro originale a restare in vita è il batterista Bill Kreutzmann, oltre a Mickey Hart – che di Kreutzmann fu l'insegnante – che pur non essendo ufficialmente riconosciuto come fondatore entrò a far parte della band nel 1967, prendendo parte ad "Anthem of the Sun" e rivoluzionando il suono della band.

Nella nota stampa si raccontano quelli che sono stati gli ultimi mesi di Weir che hanno riflesso lo spirito che aveva definito la sua vita: "Diagnosticato a luglio, ha iniziato la terapia solo poche settimane prima di tornare sul palco della sua città natale per una celebrazione di tre serate per 60 anni di musica al Golden Gate Park. Quelle esibizioni, emozionanti, piene di sentimento e di luce, non sono stati addii, ma doni. Un altro atto di resilienza. Un artista che ha scelto, anche allora, di andare avanti seguendo i propri piani". E non poteva mancare un riferimento alla forte fanbase della band, denominata Deadheads, che dovranno portare avanti l'eredità dei Grateful Dead.