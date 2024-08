video suggerito

Ayle: "Sono stato tanto male, le sostanze rovinano la salute e danno l'illusione di un piacere immediato" Ayle, cantante ed ex volto di Amici 23, ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale si è confidato: "C'è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto".

A cura di Daniela Seclì

Il cantante Ayle, all'anagrafe Elia Flagella, è stato uno dei volti di Amici 23. Era tra gli allievi di Anna Pettinelli. In queste ore, il ventenne ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale ha spiegato di avere affrontato dei problemi che lo hanno "portato a stare talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti". Ha fatto, poi, riferimento a "sostanze" che danno l'illusione di un "piacere immediato". Si è rivolto a coloro che lottano contro le sue stesse difficoltà e ha assicurato che "non è mai troppo tardi per tornare alla vita reale".

Ayle racconta il momento difficile che sta attraversando

Ayle, in un post pubblicato su Instagram, ha spiegato: "C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene". Così, ha raccontato che la difficoltà a porsi dei limiti e a trovare il piacere nelle piccole cose, lo ha portato ad avere dei problemi che lo hanno costretto a fermarsi e ad allontanarsi da tutto:

Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti. Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata.

Quindi ha compreso che il piacere immediato che riusciva a ottenere con "le sostanze" era solo un'illusione che rischiava di compromettere la sua salute: "Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute. Ho capito che il piacere immediato non esiste, è solo un'illusione che le sostanze provocano".

Ayle tornerà con nuova musica

Ayle, poi, si è rivolto a chi sta vivendo le sue stesse difficoltà, usando parole di comprensione e incoraggiamento: "Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale". Infine, ha chiarito che la musica resta un punto fermo nella sua vita e presto tornerà con nuove canzoni:

Tornerò con nuova musica e non ho nessuna intenzione di fermarmi. La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi. Vivete una vita sana e cercate di volervi bene. Ayle.