Auguri per la Festa della Mamma 2023, le frasi più belle da dedicarle oggi Si festeggia oggi, domenica 14 maggio 2023, la Festa della Mamma. Per una delle figure fondamentali nella vita di ogni essere umano, abbiamo selezionato le migliori frasi e citazioni da inviare per gli auguri.

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi domenica 14 maggio 2023, si celebra la Festa della Mamma. Quest'anno la ricorrenza non è caduta l'8 maggio, la data indicata per la celebrazione, che avviene ogni anno nella seconda domenica del mese. In queste ore, c'è bisogno di festeggiare una delle figure fondamentali nella vita di un essere umano: la madre, un simbolo e un punto di riferimento a ogni età. Per questo motivo, abbiamo deciso di selezionare le migliori frasi, citazioni famose, ma anche messaggi brevi, da inviare alle proprie mamme. Tra queste, potrete trovare anche citazioni e messaggi da inviare, un pensiero, a tutte quelle mamme che non ci sono più. Qui le frasi più belle da dedicare per la Festa della Mamma.

Festa della Mamma 2023

Buona Festa della mamma 2023, le frasi celebri per gli auguri il 14 maggio

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)

La mamma ed io avevamo i nostri miti, i nostri linguaggi segreti, i nostri scherzi rituali…. In pubblico avevamo le nostre intese: bastava un’occhiata. (Jean Paul Sartre)

Madre diffusa come l’ape e il miele/madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto sì che io non veda sotterfugi ed inganni, in te io pura ridivento, siccome una bambina. (Alda Merini)

Mi strinsi al fianco della mamma… ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli/come l’ala di un angelo-pensavo, e fui davvero felice. (Charles Dickens)

Una madre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che rende non necessario appoggiarsi. (Dorothy Canfield Fisher)

Le frasi di auguri più originali e divertenti per la Festa della mamma 2023

Dimentichiamo Superman, Batman, Spiderman e tutti gli altri eroi dei fumetti. Dovrebbero fare un film su di te – Supermamma! Grazie per essere l’eroina della mia vita.

Non ho paura di morire perché sono già stato in paradiso, è quel luogo accogliente dove posso riposare la testa; la spalla di mia madre.

Dicono che puoi scegliere gli amici e non la famiglia. Sono contento che sia vero perché ho la migliore famiglia di sempre, e tu ne sei la ragione. Grazie mamma!

Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.

Cara mamma, grazie per esserci stata quando avevo bisogno di te e anche per le volte in cui pensavo di no.

Frasi e citazioni per la mamma che non c'è più