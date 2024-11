video suggerito

Annalisa vince ancora, è il suo il Best Italian Act agli MTV EMA 2024: tutti i vincitori Annalisa vince, per la seconda volta, il premio Best Italian Act agli MTV EMA 2024. La cantante raggiunge il podio degli artisti italiani più premiati, dietro solo a Marco Mengoni. Qui i nomi di tutti i vincitori.

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, via Comunicato Stampa

A pochi giorni dal riconoscimento in Spagna per il LOS40 Music Awards, Annalisa festeggia un nuovo traguardo agli MTV EMA 2024. Infatti, a poche ore dalla cerimonia, la cantante ha annunciato con un video sui social la vittoria nella categoria Best Italian Act, mettendosi dietro i colleghi sanremesi Angelina Mango, Mahmood, The Kolors e Ghali. Si tratta della seconda vittoria della cantante, dopo quella del 2018. Quell'anno aveva partecipato al Festival di Sanremo con Il mondo prima di te, arrivando al terzo posto, dietro la vittoria del duo formato da Fabrizio Moro ed Ermal Meta e Lo Stato Sociale. La seconda vittoria pone Annalisa sullo stesso gradino del podio dei Finley e dei Subsonica a quota due vittorie al MTV EMA e solo dietro Marco Mengoni, a quota 3.

La vittoria di Annalisa agli MTV EMA 2024

Poche ore prima della cerimonia, tenutasi a Manchester in quest'edizione degli MTV EMA 2024, Annalisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui annunciava la sua vittoria. Infatti, nella categoria Best Italian Act, Annalisa è riuscita a prevalere su Angelina Mango, Mahmood, The Kolors e Ghali. Nel video ringrazia il suo pubblico, sottolineando come sia un premio da festeggiare assieme: "È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l’attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre. Sono davvero grata. È un'ulteriore spinta a provare a fare sempre meglio". Nel frattempo, Annalisa, dopo esser diventata l'artista femminile italiana più certificata FIMI nel 2024, ha chiuso da pochi mesi un tour da oltre 200mila biglietti venduti. Nel 2025 ha annunciato che ci sarà nuova musica da ascoltare, dopo il successo di E Poi Siamo Finiti Nel Vortice.

I vincitori agli MTV EMA 2024

Ma Annalisa non è l'unica a esser stata premiata nelle scorse ore a Manchester. Perché anche questa volta a prendersi la corona è Taylor Swift, che vince come Best Artist, Best Live, Best US Act e Best Video per la collaborazione su Fortnight con Post Malone. La cantante, non presente alla serata, era stata candidata in sette categorie. C'è anche una delle sue eredi, Sabrina Carpenter, tra le vincitrici: la cantante infatti si prende il titolo per la Best Song con Espresso, vera regina dell'estate. Anche due premi alla carriera per il rapper Busta Rhymes con il Global Icon e i Pet Shop Boys con il Pop Pioneers. Qui i nomi dei vincitori delle categorie agli MTV EMA 2024.

BEST SONG: Sabrina Carpenter – Espresso

BEST VIDEO: Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST ARTIST: Taylor Swift

BEST COLLABORATION: LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

BEST NEW: Benson Boone

BEST POP: Ariana Grande

BEST AFROBEATS: Tyla

BEST ROCK: Liam Gallagher

BEST LATIN: Peso Pluma

BEST K-POP: Jimin

BEST ALTERNATIVE: Imagine Dragons

BEST ELECTRONIC: Calvin Harris

BEST HIP-HOP: Eminem

BEST R&B: Tyla

BEST LIVE: Taylor Swift

BEST PUSH: LE SSERAFIM

BIGGEST FANS: LISA