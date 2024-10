video suggerito

MTV EMA Awards 2024, la lista dei cantanti e chi ci sarà per l’Italia: come vederli e su quali canali Sono stati annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno, il prossimo 10 novembre, a Manchester per il MTV EMA Awards 2024: tra questi anche Shawn Mendes e Raye. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood, Annalisa, Shawn Mendes e Charli xcx, via Comunicato Stampa e Getty Images

Gli MTV European Music Awards 2024 si terranno il prossimo 10 novembre, a Manchester, con uno show in diretta dalle ore 21. Solo poche ore fa, sono state annunciate le prime esibizioni che si terranno durante la kermesse, che si terrà alla Co-Op Live arena. e verrà trasmessa in diretta in Italia, in lingua originale, su MTV, MTV Music, Comedy Central e su Pluto TV. I quattro artisti annunciati compaiono i nomi della stella Benson Boone, reduce dall'esordio con l'album Fireworks & Rollerblades, cinque volte disco di platino. Il cantante ha anche vinto nella categoria Best Alternative agli MTV VMA 2024. Ma parliamo di Raye: la cantautrice britannica ha collezionato una doppietta di successi negli ultimi anni come Prada ed Escapism, complessivamente oltre un miliardo e mezzo di stream su Spotify. Si potrebbe pensare che proprio uno di questi due singoli sia quello scelto dall'autrice per l'esibizione agli MTV EMA Awards 2024.

Ritorniamo nel continente americano per gli ultimi due nomi annunciati: il primo è quello di Shawn Mendes, che solo lo scorso 12 settembre ha pubblicato un mini-Ep, in cui viene contenuta Why Why Why. Il progetto ha riportato Mendes in gioco, a più di un anno dall'uscita di What The Hell Are We Dying For. Il secondo nome è quello di uno dei gruppi rivoluzionari degli ultimi anni: loro sono The Warning, il trio di sorelle messicane che stanno girando il mondo con un tour da headliner. Il loro ultimo album, Keep Me Fed, il quarto nella loro carriera, contiene singoli di successo come More e Hell You Call A Dream. Oltre a Teddy Swims, che con Lose Control e il successivo album d'esordio I’ve Tried Everything But Therapy, è entrato anche nella classifica Top 100 Billboard.

Come vedere in Italia gli MTV EMA Awards 2024

Per assistere in Italia gli MTV EMA 2024, i fano potranno sintonizzarsi domenica 10 novmebre a partire dalle ore 21 con lo show in lingua originale su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Lo show sarà disponibile anche su Pluto TV, canale VH1+ Music Legends il 10 novembre dalle 20.00 e successivamente su Paramount+.

Annalisa, Angelina Mango, Ghali, Mahmood e i The Kolors per il Best Italian Act

Nel frattempo, solo poche settimane fa, erano state annunciate le nomination di quest'edizione. In vetta rimane Taylor Swift con 7 nomination, tra cui Best Artist, Best Video e Biggest Fans. A rappresentare non solo il pubblico, ma anche la musica italiana agli MTV EMA 2024 ci saranno Annalisa, Angelina Mango, Ghali, Mahmood e i The Kolors, che gareggeranno nella categoria Best Italian Act. È ancora possibile partecipare al voto per i fan, che chiuederà alla mezzanotte del 6 novembre. A premiare i vincitori delle categorie ci saranno il frontman dei Bush Gavin Rossdale e le star del cinema Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith e Lucien Laviscoun.

Tutte le nomination agli MTV EMA Awards 2024

Qui tutte le nomination delle 19 categorie.

Best Italian Act

Angelina Mango

Annalisa

Ghali

Mahmood

The Kolors

Best Artist

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Best Song

Ariana Grande – We can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso

Best Video

Ariana Grande – We can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

LISA ft. Rosalía – New Woman

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Best Collaboration

Charli xcx & Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

LISA ft. Rosalía – New Woman

Peso Pluma, Anitta – Bellakeo

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Best New

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Best Pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Best Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

Best Rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

Best Latin

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

Best K-Pop

Jimin

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Best Alternative

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Best Hip-Hop

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Best R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

USHER

Victoria Monét

Best Live

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

Best Push

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

Biggest Fans

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift