Anna inarrestabile, il suo album ancora in testa alle classifiche e nuovo primato su Spotify Continua il successo di Vera Baddie, l'album d'esordio di Anna, arrivato alla 7° settimana consecutiva in testa alla classifica FIMI Album: la cantante ha superato anche un miliardo di stream su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Anna, foto di Andrea Ariano

Per la 7° settimana consecutiva, Vera Baddie di Anna è l'album più venduto in Italia, avvicinandosi sempre di più a un record italiano imbattuto dal 2008: le 11 settimane consecutive passate in testa alla classifica da parte di Giusy Ferreri con il suo Non ti scordar mai di me. Si tratta dell'ennesimo traguardo della rapper ligure, con la maggior parte dei singoli del suo album che hanno ricevuto una certificazione FIMI: infatti, se l'album è stato certificato disco di platino, lo stesso è accaduto a 30° e a BBE con Lazza, senza dimenticare i dischi d'oro di I Love It con Artie5ive, TT LE GIRLZ con Niky Savage. Anna, solo nella prima metà del 2024, ha superato il milione di copie certificate con la sua musica, mentre da pochi giorni, Spotify ha certificato che i brani della cantante hanno superato un miliardo di stream sulla piattaforma.

Gli ultimi 24 mesi di Anna, da Cookies'n Cream a 30°

Ma ciò che sta avvenendo ad Anna in questo momento è un lungo processo di riconoscimento, che potrebbe aver visto il suo punto di svolta, lo scorso febbraio 2023 con l'uscita di Madreperla di Gué e Bassi Maestro, a cui ha partecipato nella traccia Cookies' n Cream. La stessa, era stata proprio incoronata da Gué come la miglior rapper in Italia, Poi nei mesi successivi arrivarono i numeri di Vetri Neri, tra i tormentoni estivi del 2023 ed Everyday, questa volta con Takagi&Ketra, Shiva e Geolier. Il singolo I Got It ha aperto la strada, nei primi mesi del 2024, al nuovo progetto di Anna, che fino ad allora, aveva pubblicato Lista 47. Proprio con quel progetto, la cantante era riuscita a ribaltare la narrazione dei musicisti provenienti da TikTok, affibbiatole dopo il grande successo di Bando che le ha aperto le porte della discografia italiana.

Com'è nata 30° di Anna

Nell'intervista a Fanpage.it, Anna ha raccontato anche la nascita di uno dei brani dell'estate 2024, ovvero 30°: "È nata quando fuori non facevano 30 gradi, innanzitutto. Una sera ero a casa a Milano e avevo voglia di fare un tormentone estivo tipo Vetri neri ma volevo che fosse solista, quest'anno, così avevo il beat di questo producer francese che ne fa un sacco con cassa dritta, melodici, che mi piacciono molto, su cui io vado molto liscia. Su questo tipo di beat i pezzi mi vengono molto facilmente, ne avevo una sfilza e questo, in particolare, si chiamava Puta Mama e mi ha dato questo input perché avevo voglia di fare questo tormentone estivo. Ho immaginato questa voglia di divertimento e mi sono messa a lavorare su questa hit mentre avevo il riscaldamento in casa. Mi sono immedesimata nel pezzo estivo e mi è venuta questa cosa, ti giuro è arrivata in modo molto naturale, però credo che la cosa catchy, che ti rimane, è quel ‘ah-aaaahh', e quando l'ho mandata ai producer con cui lavoro me l'hanno confermato". 30° è tra i 10 brani più trasmessi in assoluto dalle radio nel nostro Paese, secondo le classifiche EarOne.

Il tour invernale sold-out

Nel frattempo, Anna è impegnata nel suo tour estivo, cominciato lo scorso 3 agosto a Senigallia e che continuerà per tutto il mese, chiudendosi il 5 settembre al Terrasound di Pescara. Ma, in attesa del tour invernale, sono ormai sold-out le 13 date del viaggio che comincerà il 5 novembre all'Hall di Padova e che attraverserà Napoli, Milano, Torino, ma anche Molfetta, Bologna e Roma. Un tour che si concluderà il 1° dicembre all'Atlantico di Roma. Qui le date.

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

Martedì 5 novembre 2024 – Padova, Hall

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Lunedì 11 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Giovedì 21 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Martedì 26 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

Domenica 1 dicembre 2024 – Roma, Atlantico