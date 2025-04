video suggerito

I libri di Papa Francesco in testa alle classifiche dopo la sua morte: primo il memoir che doveva uscire postumo I Libri di Papa Francesco sono tornati in testa alla classifica Amazon dei Best seller il giorno dopo la morte del Pontefice, avvenuta lunedì 21 aprile. In testa c'è il memoir Spera.

A cura di Redazione Cultura

Papa Francesco I

È una regola che vale quasi sempre, ovvero, con la morte di uno scrittore o un personaggio famoso che abbia i libri nel proprio curriculum, quelle opere tendono a volare nelle classifiche di vendita. Cosa succederà in quelle ufficiali con i libri di Papa Francesco morto il 21 aprile, lunedì in Albis, lo scopriremo a fine settimana, ma l'andamento è già abbastanza visibile nelle classifiche dei grandi distributori come Amazon che, ogni giorno, cataloga i libri più venduti in generale sul proprio canale oltre ai libri più venduti per genere. E ovviamente i libri pubblicati da Papa Francesco, sono inseriti nella categoria Best Seller, ovvero i libri più venduti in generale.

I libri del Papa in top 10 nella classifica Bestseller Amazon

L'ultimo libro del Papa, l'autobiografia Spera, uscito lo scorso 14 gennaio in oltre 100 paesi e scritto assieme a Carlo Musso, già direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno, è infatti in testa alla classifica dei libri più venduti su Amazon. Ma nella top 10 di questa speciale classifica ci sono altri due libri che portano la firma del Pontefice scomparsa ieri: in sesta posizione, infatti, risale il libro "365 pensieri e parole per non arrendersi mai" (edito da Sperling Kupfer Editore) ovvero "le parole del Santo Padre, selezionate per accompagnarci durante un percorso di un anno", mentre in settima c'è "Life. La mia storia nella Storia" (edito da Harper Collins) in cui raccontava "per la prima volta la storia della sua vita, ripercorsa attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità negli ultimi ottant’anni", condividendo "le origini di quelle idee che in molti considerano audaci e che contraddistinguono il suo pontificato".

Spera, il memoir di Papa Francesco uscito a gennaio 2025

Spera e Life, due libri di Papa Francesco

In testa, quindi, c'è l'ultimo libro Spera, che Mondadori descriveva così: "Se in libri-intervista o testi a due voci con giornalisti – da El Jesuita, redatto quando Jorge Mario Bergoglio era cardinale di Buenos Aires, a Let us Dream, da Life a El sucesor – Francesco aveva fatto riferimento altre volte a episodi biografici, spesso in chiave di esortazione, SPERA è invece un autentico memoir, il primo di un Papa in carica: il racconto di una vita, tutta intera, in prima persona e con un’unica voce". E soprattutto questo libro era pensato per essere pubblicato proprio dopo la morte del Pontefice "ma il Giubileo della Speranza e le esigenze del tempo lo hanno risolto a diffondere ora questa preziosa eredità, destinata a ispirare i lettori di tutto il mondo e a rappresentare un lascito di speranza per le generazioni future" ha scritto l'editore.

Le parole di Papa Francesco

"Un’autobiografia non è la nostra letteratura privata, piuttosto la nostra sacca da viaggio. E la memoria non è solo ciò che ricordiamo, ma ciò che ci circonda. Non parla unicamente di quel che è stato, ma di quel che sarà. Si dice comunemente ‘aspetta e spera'– tanto che nel vocabolario spagnolo la parola esperar significa sia sperare sia aspettare –, ma la speranza è soprattutto la virtù del movimento e il motore del cambiamento: è la tensione che unisce memoria e utopia per costruire davvero i sogni che ci aspettano. E se un sogno si affievolisce, bisogna tornare a sognarlo di nuovo, in nuove forme, attingendo con speranza dalle braci della memoria" sono le parole che Papa Francesco scrive nell’introduzione del suo memoriale. Un lavoro che ha impegnato sei anni della vita sua e di Musso, visto che sono cominciati dal marzo 2019 e si sono conclusi nei primi giorni di dicembre 2024.