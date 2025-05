Angelina Mango nel nuovo film di Blake Lively, è sua la sigla finale del film Un altro piccolo favore

video suggerito

Il film Un altro piccolo favore si conclude con un brano che suonerà familiare all'orecchio dei fan di Angelina Mango. Si tratta infatti della canzone Che t'o dico a fa'.

A cura di Daniela Seclì

Un altro piccolo favore, sequel del film Un piccolo favore, in streaming su Prime Video è al primo posto oggi tra i film più visti in Italia nella classifica della piattaforma. Alla fine della pellicola con Blake Lively e Anna Kendrick, diretto da Paul Feig c'è una sorpresa per i fan di Angelina Mango. La sigla finale è la sua canzone Che t'o dico a fa'. La sigla iniziale del film, invece, è il brano Idealista! di Noemi. Nel cast anche volti della fiction e del cinema nostrani come Elena Sofia Ricci e Michele Morrone.

Un altro piccolo favore, la sigla finale è Che t'o dico a fa' di Angelina Mango

Una piccola sorpresa per i fan di Angelina Mango. Il film Un altro piccolo favore, con Blake Lively e Anna Kendrick, si conclude con una sigla che suonerà molto familiare all'orecchio degli spettatori italiani. Le note sono quelle della canzone Che t'o dico a fa' e la voce è quella incantevole di Angelina Mango. Da alcuni mesi, la cantante ha fatto una scelta precisa: si è allontanata dal mondo della musica, è meno presente sui social e si è iscritta all'Università. Si è ritagliata del tempo per ripartire da se stessa e, al momento giusto, non è da escludere che possa tornare alla musica.

Il testo di Che t'o dico a fa'

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi e non ha un nome

Questa faccia non ha specchi, tanto siamo uguali

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

È con le mani che tu mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh-eh

Ma sto qua a pazziare co' te

Tienilo a mente, tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t'o dico a fa'?

Eh-eh, eh-eh, oh

Ma che t'o dico a fa'?

Ormai ti amo e tu mi ami, eh

Se non lo vedi, metti gli occhiali, eh

E non diciamolo per scaramanzia, che

Non si sa mai, non si sa mai, però

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh-eh

Ma sto qua a pazziare co' te

Tienilo a mente, tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t'o dico a fa'?

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Stringe la vita mia

E pare una pazzia

E pare una poesia, io

Potevo ballare con lui, eh-eh

Ma sto qua a pazziare co' te

Tienilo a mente, tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Devo andare, devo andare

Ma che t'o dico a fa'?