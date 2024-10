Alfa regala i biglietti del suo concerto alle vicine dopo le lamentele: “Promessa mantenuta”

video suggerito

A cura di Elena Betti

Alfa (Getty Images)

Alfa è davvero un uomo di parola. La scorsa settimana il cantante aveva trovato fuori dalla porta di casa un biglietto da parte delle vicine Maria e Giulia. Nel biglietto le due si lamentavano del rumore che il cantante fa suonando anche la notte. Una lamentela legittima che le due ragazze avevano scritto in modo gentile e pacato. “Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molti sottili e sentiamo tutto. Non vogliamo fare polemica siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia mattutina non è comprensiva con noi! Ti chiediamo se puoi fare attenzione la notte. Grazie per la comprensione, se ti dovesse servire lo zucchero o anche solo un caffè sai a chi citofonare!”. A questo appello Alfa aveva risposto scusandosi e promettendo di regalare alle due i biglietti dei suoi concerti, e così ha fatto, invitandole a partecipare alla data del Forum di Assago.

Alfa regala alle sue vicine di casa i biglietti per un suo concerto

A biglietto si risponde con biglietto, e ora è Alfa a lasciare una sorpresa fuori dalla porta delle due vicine Maria e Giulia, diventate famose dopo la loro pacata lamentela per il rumore proveniente da casa del cantante andata virale. Nonostante molti commenti fossero di invidia per le ragazze, il cantante stesso aveva riconosciuto di aver dato fastidio alle due suonando anche la notte e, per sdebitarsi, aveva promesso in regalo i biglietti dei suoi concerti. Maria e Giulia hanno avuto oggi la grande sorpresa: i biglietti per lo show di Alfa al Forum di Assago il prossimo 25 novembre con posti parterre in piedi. Il cantante ha lasciato i biglietti personalmente davanti a casa delle condomine, scrivendo anche due parole per loro. “Maria e Giulia! Non ci siamo ancora mai visti, ma vi invito al mio concerto al Forum!”, ha scritto. Ciò che aveva spinto le due ragazze a lamentarsi, anche se in modo gentile, era stato il rumore che proveniva dalla casa del cantante che provava costantemente le sue canzoni. Per questo nel biglietto che Alfa ha lasciato sulla porta di Maria e Giulia ha aggiunto ironicamente: “Potrei fare un po’ di rumore”.

I commenti sotto al post di Alfa

Già la scorsa settimana molti si erano scatenati sotto al post di Alfa che mostrava la lamentela delle vicine. I commenti di molti fan del cantante dicevano che avrebbero preso volentieri il posto delle ragazze pur di vivere vicino ad Alfa e magari sentire in anteprima le strofe delle sue canzoni. Ma dopo la notizia del regalo dei biglietti l’invidia di molti verso Maria e Giulia è cresciuta ancora di più. Centinaia le reazioni dei fan che chiedono: “Come si diventa Maria o Giulia?” e, se proprio non c’è modo di prendere il loro posto, si appellano alle due chiedendo di spoilerare la seconda strofa de Il filo rosso.