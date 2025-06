video suggerito

Al Bano si giustifica per la frase sulla donna svenuta al concerto: "Non ho offeso nessuno, anche io sono a dieta" Durante un concerto in Sardegna Al Bano si è accorto che del malore di una spettatrice. Dopo aver cercato di farle riprender i sensi "cantando" il suo nome, una frase sulla corporatura della donna ha scatenato le polemiche contro di lui: "La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l'offesa?".

Al Bano in un'intervista chiarisce cosa è successo al suo concerto a Carbonia, in Sardegna, di sabato 7 giugno. Il cantante ha replicato alle accuse che in queste ore stanno circolando sui social, dove in tanti hanno puntato il dito contro di lui per una frase rivolta a una donna che è stata colpita da un malore durante la sua esibizione.

Al Bano: "Montano polemiche solo per fare click"

"L'ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro – mette in chiaro Al Bano all'Adnkronos – Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente". Nel video che ha fatto il giro del web, si vede il cantante mentre cerca di "far riprendere i sensi" alla donna cantando il suo nome: "Vieni qui, vieni qui Deborah". Poco dopo, quando la signora è rinvenuta, ha aggiunto: "Deborah non vorrei aggiungere nient'altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ti vogliamo bene". È stata quest'ultima frase a scatenare gli attacchi contro di lui, a cui l'artista replica così: "La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l'offesa?".

"Per quella signora ho bloccato il concerto e il pubblico ha capito la mia battuta"

"Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l'ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico" continua il cantante. "Ma cosa deve fare di più un persona?" si chiede ancora. E infine, ribadisce di essere convinto che i suoi fan non lo abbiano frainteso: "Meno male che il pubblico ha risposto alla grande e ha capito la mia battuta. A Carbonia in piazza c'erano 10mila persone, per me è questo quello che conta".