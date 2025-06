video suggerito

Una donna sviene al concerto di Al Bano, lui prova a risvegliarla con un acuto Momento surreale al concerto di Al Bano, con il cantante che dopo lo svenimento di una spettatrice tra il pubblico prova a prendere la cosa con ironia, cantando per invocare il suo risveglio. Intanto Al Bano annuncia il ritorno in Russia per un concerto per la pace: “Non temo eventuali critiche dall’Italia e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Imprevisto al concerto di Al Bano, che prova a risolvere a modo suo la situazione. Il cantante si stava esibendo in piazza Roma a Carbonia, in occasione della giornata inaugurale della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone” di sabato 7 giugno, quando si è verificato un episodio inatteso. Una signora tra gli spettatori si è sentita male ed è svenuta accasciandosi per terra. La cosa ha generato un certo clamore tra il pubblico, ma Albano non si è fatto condizionare dall'accaduto. Anzi, in attesa dell’arrivo dei soccorsi il cantante, dopo essersi informato su come si chiamasse, ha provato a “rianimarla” urlando il suo nome a suon di acuti.

La battuta di Al Bano dopo lo svenimento della donna

“Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali“, ha detto il cantante con una certa ironia, per poi iniziare a intonare nel suo stile frasi di incitamento alla donna: "Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!". Il momento è stato inevitabilmente immortalato e postato sui socia, diventando virale in poche ore. Non si sa come sia evoluta la situazione e quali siano le condizioni di salute della donna, fatto sta che il video di Al Bano ha trasformato un momento drammatico in una scena ironica. Non essendoci notizie di conseguenze particolari sulla spettatrice, si spera che tutto sia andato per il meglio.

Al Bano annuncia un nuovo concerto in Russia

Nonostante gli anni che passano, quelli di Al Bano sono 82, l'artista di Cellino non ha alcuna intenzione di smettere di esibirsi in giro per il mondo. È notizia di oggi che il cantante andrà a cantare in Russia, prendendo parte a un concerto “per la pace”. Ad annunciarlo è stato lui stesso, comunicandolo ad ANSA e specificando che si esibirà a San Pietroburgo il prossimo 20 giugno. Non sarà il solo artista italiano a cantare in Russia, con lui salirà sul palco anche Iva Zanicchi. Queste le parole di Albano: “Non temo eventuali critiche in Italia e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin. Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace e chi ama davvero la pace ha il dovere di agire, anche attraverso iniziative come questa“.