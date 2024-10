Adele abbraccia Celine Dion in lacrime, il commovente momento diventa virale: “La mia persona preferita” Adele durante il suo concerto The Colosseum At Caesars Palace a Las Vegas ha notato che seduta nel pubblico c’era Celine Dion. È corsa da lei in lacrime: il video dell’abbraccio che ha commosso tutti i presenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

La sorpresa più grande che Adele potesse ricevere durante un suo live è arrivata ieri sera, durante il concerto al The Colosseum At Caesars Palace in Las Vegas. La celebre cantante si è allontanata dal palco per camminare tra il suo pubblico e, mentre cantava, ha notato una persona a lei cara, seduta in platea a fare il tifo per lei. Era Celine Dion. Dopo essersi commossa, Adele si è avvicinata alla collega per abbracciarla forte ed entrambe non sono riuscite a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Adele e Celine Dion

Adele si è avvicinata a Celine Dion durante il suo concerto a Las Vegas: sorpresa dalla sua presenza, non è riuscita a trattenere le lacrime. I fan attoniti attorno a loro hanno applaudito e si sono emozionati con loro: quando la protagonista dello show ha salutato la collega, quest'ultima non è riuscita a smettere di piangere. Con un fazzoletto ha pulito il suo viso e ringraziato tutti i presenti, suoi ammiratori. "La mia persona preferita di tutti i tempi" ha infine dichiarato Adele, dal palco, riferendosi a Celine Dion.

Come sta Celine Dion

Celin Dion è tornata sulle scene lo scorso agosto, alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, quando ha cantato L'Hymne à l'amour di Edith Piaf. Un momento emozionante che ha sancito il suo grande ritorno dopo quattro anni di assenza dalla scena musicale. Due anni fa, nel 2022, raccontò per la prima volta della malattia di cui era affetta: la sindrome della persona rigida. Cancellò tutte le date dei suoi concerti e iniziò le cure. Nel documentario a lei dedicato, la cantante ha raccontato i danni collaterali della sua malattia che avrebbero potuto ucciderla. "Onestamente non sapevo che potesse uccidermi. Novanta milligrammi di Valium possono ucciderti, puoi smettere di respirare. E a un certo punto il mio corpo si è abituato a 20, 30 e 40mg finché non è salito", le parole. Oggi continua a sottoporsi alle terapia, a Vogue France diversi mesi fa ha raccontato: "Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre. Spero che troveremo un miracolo".