A Rock & Talk Massimo Cotto dava il buongiorno su Virgin Radio con Piroso e Dr Feelgood Massimo Cotto, giornalista di Virgin Radio e giornalista musicale, dirigeva, assieme a Dr Feelgood e Antonello Piroso, il programma Rock & Talk in onda da otto anni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

Massimo Cotto

Massimo Cotto, giornalista musicale e conduttore per Virgin Radio è morto oggi, come comunicato da Virgin Radio, l'emittente su cui ogni giorno andava in onda quello che è stato uno dei nomi più conosciuti del giornalismo musicale italiano. Ogni giorno su Virgin andava in onda la rubrica intitolata Rock & Talk, trasmissione mattutina condotta oltre che da Massimo Cotto anche da Dr Feelgood, aka Maurizio Faulisi e Antonello Piroso "che apre la programmazione giornaliera della radio"."Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi. Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali" si legge sulla nota che la radio ha postato sui propri social.

Virgin Radio nasce nel 2007 e si afferma subito come una delle radio principali in Italia, specializzandosi per la programmazione rock e non a caso essendo media partner di alcuni tra i festival e i concerti rock più importanti del Paese. Nel 2016 nasce il programma che vedrà protagonista proprio Massimo Cotto – entrato alla radio nel 2012 con Radio Bazar – che ogni mattina in diretta dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 9:00 portava "il giusto mix tra la migliore musica rock, una conduzione brillante e coinvolgente che imprime ritmo alla giornata" come si legge nella bio sul sito della radio. A condurlo, assieme a Cotto, c'erano Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e dal 2018 Antonello Piroso (il Cavaliere Nero) che aveva preso il posto di Beppe Severgnini.

Ad annunciare la morte del giornalista è stata proprio Virgin Radio, dopo che nei giorni scorsi era stata annunciata, prematuramente, la sua scomparsa. Nella nota Cotto era definito "Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto. In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte. Siamo vicini alla sua famiglia (Chiara, Francesco e alla mamma Marisa) e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato.Ciao Massimo, fai buon viaggio".

Molto commovente anche il post con cui la moglie del giornalista Chiara Buratti lo ha voluto ricordare, postando una foto che li ritrae assieme: "Ti ho sempre detto che mi hai salvata. E’ così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe – ha scritto la donna -. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto".