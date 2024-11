video suggerito

"A Madonna di Campiglio c'è la neve tutto l'anno", J-Ax fa infuriare il sindaco della città Il sindaco leghista della località sciistica attacca il brano di Ludwig, DJ Matrix e J-Ax per i riferimenti al consumo di droga. Nella canzone si canta: "A Madonna di Campiglio c'è la neve tutto l'anno".

J-Ax ha fatto infuriare il primo cittadino di Madonna di Campiglio. Nel brano realizzato con Ludwig e DJ Matrix l'incipit è chiarissimo: "A Madonna di Campiglio c'è la neve tutto l'anno". Il riferimento alla cocaina non è stato gradito dal sindaco della città, Michele Cereghini: "L'amministrazione comunale non condivide i contenuti della canzone perché rappresentano una pubblicità negativa per Campiglio e si dissocerà dal brano presto con una nota ufficiale". Il sindaco leghista non ha gradito anche se vale la pena sottolineare che la frase incriminata non è pronunciata da J-Ax ma da Ludwig. Il rapper, però, nella sua strofa fa riferimento alla ‘neve' in città.

"Un danno alla località"

Tra le altre reazioni, quella di Jalla Detassis, ex presidente dell’Azienda per il Turismo: "Si produce un danno alla località, resa grande anche dai miei genitori che, quando sono venuti a Campiglio, da direttori della scuola sci crearono corsi indirizzati ai bambini. Tuttora, abbiamo una clientela formata da famiglie che arrivano con i loro piccoli e ora cominciamo a ricevere telefonate piene di stupore". E ancora: "Sarebbe importante sapere se qualcuno ha dato autorizzazione per citare il nome della località in questo modo. Non è possibile che nessuna autorità si sia ancora fatta sentire".

La canzone e il significato

Pubblicata il 15 novembre da Ludwig, Madonna di Campiglio riprende lo stile dei "cinepanettoni" e della nightlife "da bere". J-Ax nella sua strofa dice: "Facciamo sauna e aromaterapia, Su nella baita con grappa e Maria, Le piace la neve a questa milanese, Guardiamo cinepanettoni (Olè)". La canzone, per la verità, non ha niente di sovversivo. Descrive un mondo sicuramente superficiale, ma il tono è volutamente leggero ed ironico. Una celebrazione stereotipata delle giornate passate in posti esclusivi come quello delle Dolomiti. Il testo:

A Madonna di Campiglio, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

C'è la neve tutto l'anno, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Gli anni d'oro dello champagne

Vengo a prenderti con il van

Ti va se ci beviamo tutto il bar?

Scendo dalla 33

Rossignol diretto nel club

Sui trecento come Leclerc

Io non vado più a Courmayeur (No, no) (Eh)

Dominiamo sulle Dolomiti

Dai quartieri siamo nella city

Clase Azul doppia sei litri

Bombardini con le stalattiti

Ma devi stare tranquillo

Domattina alle otto

Sono sulla seggiovia

Inseguito dalla polizia, fuck

A Madonna di Campiglio, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

C'è la neve tutto l'anno, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Gli anni d'oro dello champagne

Vengo a prenderti con il van

Ti va se ci beviamo tutto il bar?

Ho le catene sul collo e sul Porschе

Lei mi fa bere trе soldi, dog

Faccio lo spin, il flip, il core (Uh)

Mi fa girare come lo snowboard (Yeah)

La pelle liscia, la mia mano scia (Swish)

Mi manda in aria come in seggiovia (Ah)

Facciamo sauna e aromaterapia

Su nella baita con grappa e Maria

Le piace la neve a questa milanese

Guardiamo cinepanettoni (Olè)

Faccio da casello a casello

In un giro di Rolex, chiamami Dowie

Okay, lei ha due Dolomiti

Io qui l'Adamello e pure lo Skyway

Neve bianca che come la panna si monta

Consiglio Campiglio Madonna Holiday

A Madonna di Campiglio, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

C'è la neve tutto l'anno, uoh-oh-oh-oh-oh-oh

Gli anni d'oro dello champagne

Vengo a prenderti con il van

Ti va se ci beviamo tutto il bar?

