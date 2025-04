video suggerito

Atterra vicino le piste di Madonna di Campiglio con l'elicottero e inizia a sciare: multato per 2mila euro Un imprenditore di Brescia è andato a sciare e al posto di usare gli impianti di risalita ha parcheggiato il suo elicottero vicino le piste da sci: per lui è scattata una sanzione amministrativa di 2mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

Un elicottero ha sorvolato sopra le piste da sci di Madonna di Campiglio nella mattinata di giovedì 10 aprile per poi atterrare proprio a ridosso degli impianti di risalita. Dall’elicottero è sceso un uomo: ha messo gli scarponi e gli sci ed è sceso dalle piste. Poco tempo dopo per lui è scattata una multa da 2mila euro. La legge infatti vieta ai piloti di elicottero di atterrare sopra la quota di 1.600 metri, questo per salvaguardare l’ambiente naturale e la prevenzione dell’inquinamento acustico.

A notare tutto quello che stava accadendo sono stati i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda che erano sul posto a svolgere il loro servizio di sorveglianza sulle piste. I militari si trovavano nel comprensorio sciistico del Grostè quando hanno iniziato a sentire l'elicottero sorvolare nelle vicinanze. Infine l'atterraggio: dal velivolo è sceso un noto industriale bresciano sessantenne che senza pensarci due volte si è infilato gli scarponi e gli sci per iniziare la sua discesa.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'industriale avrebbe raggiunto le piste in elicottero forse per risparmiare tempo evitando quindi la coda agli impianti di risalita. Ma in poco tempo è stato multato.

I carabinieri infatti si sono subito messi a verificare la regolarità della licenza di volo e dell’assicurazione del velivolo. Alla fine delle indagini all'uomo è stata contestata una sanzione amministrativa di 2mila euro. L'imprenditore – come riporta Il Corriere della Sera – infatti è stato fermato: dopo aver ricevuto la multa si è tolto gli sci ed è salito sul proprio elicottero per fare ritorno in azienda.