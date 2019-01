Grande paura a Cuba, dove nella notte tra domenica e lunedì una violenta tromba d'aria con raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari si è abbattuta su L’Avana. Pioggia, grandine e vento nel giro di pochi minuti hanno devastato la città provocando vittime ed enormi danni. Per il momento, secondo quanto ha reso noto il presidente Miguel Diaz-Canel, si contano almeno tre morti e 172 feriti. Il presidente cubano si è recato nella capitale prima dell’alba in visita alle squadre di emergenza. “I team di soccorso si sono recati nell'area interessata”, ha scritto su Twitter spiegando che ci sono stati numerosi danni ancora da quantificare e allegando delle foto scattate insieme ai soccorritori tra cumuli di macerie. Sono appunto le immagini che arrivano da Cuba a far capire quanto accaduto.

I residenti hanno detto di aver sentito un boato simile al rumore di un aereo – I media locali hanno pubblicato immagini di strade allagate, di pali della luce e alberi caduti, di marciapiedi disseminati di detriti. Sui social media sono apparse anche foto di auto e autobus capovolti e in tanti hanno riportato notizie di interruzioni di corrente generalizzate. Alcuni quartieri della capitale cubana sono rimasti al buio per molte ore. “Le sirene dell'ambulanza e della polizia non si sono fermate, siamo al buio, tutto sembra desolato, come in un film di fantascienza”, il drammatico racconto di un residente. Qualcuno ha raccontato di aver sentito un boato simile “al rumore di un aereo”. Le autorità hanno invitato i residenti a essere prudenti ed evitare di uscire in strada. Il maltempo ha colpito anche altre zona di Cuba come le province di Pinar del Rio e Artemisa, a ovest dell'Avana, e quella di Mayabeque, a est della capitale. La tempesta che ha originato la violenta tromba d’aria si è formata nel Golfo del Messico e poi si è spostata verso la parte occidentale di Cuba.