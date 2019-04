Un orribile filmato circolato su Facebook mostra colui che è stato identificato come Eloy Camacho Diaz, insegnante di una scuola in Perù, che costringe un bambino riluttante a bere birra. L’inquietante clip è diventata virale nel Paese sudamericana; rapidamente rimossa da Facebook dopo una raffica di critiche, ha scatenato un'indagine da parte dei dirigenti scolastici. Il video mostra l’uomo che è lo zio del bambino, ad una festa di compleanno a Ferrenafe, nel nord-ovest del Perù. In una prima occasione offre al bambino, che secondo quanto riferito ha meno di sei mesi, un bicchiere di vino mentre siede in braccio ad una donna. Quando il bambino rifiuta un altro drink – una bottiglia di birra – l'uomo mette il dito nell'alcool e poi nella bocca del piccolino. William Daniel Camacho Diaz, che ha filmato l'orribile episodio, ha identificato l'uomo come Eloy Camacho Diaz, che come riferito è un insegnante in una scuola vicina.

Il video è stato postato su Facebook, ma poi rapidamente rimosso a seguito delle critiche: “Che diavolo stanno pensando, molte persone vorrebbero avere un bambino e questi due idioti ne hanno uno e fanno questo?" scrive un utente. Un altro ha aggiunto: "Un giudice dovrebbe vedere questo e comportarsi di conseguenza". Gloria Jimenez, il capo del servizio educativo locale, ha detto che un rapporto sull'incidente sarà inviato ai funzionari locali. E il difensore civico locale Julio Hidalgo Reyes ha promesso di riferire il caso ai servizi sociali.