Fa uno starnuto e ritrova un anello che aveva perso dodici anni prima. Arriva dall’Inghilterra la storia di Abigail Thompson, una giovane estetista di venti anni che ha raccontato ai tabloid britannici quanto le è accaduto un giorno che si trovava in casa. Abigail dopo aver fatto uno starnuto forse un po’ più “violento” del solito ha notato che c’era qualcosa nel suo fazzoletto. E ben presto si è resa conto che si trattava di un anellino, quello che sua madre le aveva regalato ben dodici anni prima, quando la ragazzina aveva compiuto otto anni. La giovane estetista ha raccontato che nel 2007, quando appunto lei aveva otto anni, sua madre le aveva regalato questo anello d’oro ma che lei, poco dopo il compleanno, lo aveva perso. Era arrivata a convincersi che forse uno dei suoi amici, in occasione di una visita a casa sua, glielo avesse rubato.

“Non avrei mai immaginato di ritrovarlo invece nel mio naso”, ha detto la giovane, che si è detta sconvolta per quanto le è accaduto anche perché in questi dodici anni non ha mai avuto alcun fastidio. “Non ho mai avuto problemi a respirare crescendo e nulla è cambiato da quando l’anello è uscito dal naso”, ha aggiunto la ragazza che ha spiegato che il gioiello ora è arrugginito ma c’è ancora il diamante all'interno. C’è da dire che, nonostante lo choc di Abigail, un chirurgo plastico ha spiegato che incidenti come questi sono piuttosto comuni e che spesso nei nasi dei bambini finiscono piccoli oggetti che possono uscire anche dopo anni.