"Buongiorno, vi chiamo per farvi gli auguri di buon anno, grazie per tutto quello che fate e state attenti". È il contenuto di una telefonata arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Firenze in queste ore di festa. A diffondere l'audio della telefonata di auguri e non di soccorso questa volta sono stati proprio i vigili del fuoco sul loro canale Twitter ufficiale.

Sempre presenti tutti i giorni dell'anno, per i vigili del fuoco una telefonata del genere è un piccolo ma significativo riconoscimento per una vita sempre dedicata ad aiutare – e spesso salvare – il prossimo. "Buongiorno, sono una mamma" si sente nell'audio diffuso sul web. L'operatore del vigili, come sempre, lascia parlare la persona dall'altra parte della cornetta: "Volevo farvi gli auguri di buon anno per tutto quello che fate, vi siamo molto riconoscenti" continua la donna. A questo punto la signora quasi si commuove e, forse in lacrime, dice: "State attenti e che la santa Barbara (la protettrice dei vigili del fuoco) vi protegga sempre. Buon anno a tutti voi”.

L'operatore risponde, ringrazia e saluta la signora e la sua famiglia. Una telefonata che ricorda due episodi di cronaca avvenuti di recente, uno dei quali citato anche dal presidente Mattarella durante il suo discorso di fine anno: il primo episodio ha visto come protagonista una signora anziana di Marano (Napoli) che, sola il giorno di Natale, ha chiamato i carabinieri per avere un poco di compagnia: “Voglio solo parlare un po’”. Caso analogo a Parma dove una signora anziana ha chiamato la polizia per ricevere un poco di conforto.