"Pronto, la polizia? Volevo farvi gli auguri, oggi sono sola". Sono le parole pronunciate al telefono da un'anziana di Parma, che martedì – nel giorno di Natale – ha alzato la cornetta e composto il 113 non per segnalare un'emergenza, bensì per fare gli auguri agli agenti ed avere un po' di conforto e vicinanza in un giorno in cui tutte le famiglie sono solite riunirsi, ma che la donna stava trascorrendo in solitudine. La telefonata è stata inoltrata dal centralino della centrale operativa ad alcuni agenti delle Volanti che hanno deciso di raggiungere l'anziana per verificare le sue condizioni di salute e farle gli auguri. In casa della donna, quindi, sono andati quattro agenti che le hanno fatto compagnia e – con l'occasione – si sono scattati un selfie.

L'episodio di Parma ricorda quello di Marano di Napoli avvenuto la sera della vigilia di Natale, quando un'anziana ha telefonato ai carabinieri raccontando la sua condizione di solitudine cercando qualcuno con cui scambiare due chiacchiere proprio la sera in cui tutte le famiglie si riuniscono intorno alla tavola in attesa della mezzanotte. "Voglio solo parlare un po', sono sola, i miei figli sono lontani", ha detto l'anziana ai militari. La signora, novant'anni compiuti e disabile, ha quindi ricevuto la visita dei carabinieri della stazione di Marano che, ben volentieri, hanno speso parte del loro turno di servizio per offrirle un po' di conforto e compagnia chiacchierando e facendosi raccontare quali fossero le sue condizioni. I carabinieri hanno in seguito segnalato la storia della signora ai servizi sociali comunali.