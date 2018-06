L'ultimo italiano a raggiungere la semifinale di uno Slam (ovvero uno dei 4 tornei di tennis più prestigiosi al mondo) era stato Corrado Barazzutti nel lontano 1978. 40 anni dopo la storia si è ripetuta grazie allo strepitoso Marco Cecchinato che sulla terra del Roland Garros ha battuto il campionissimo serbo ed ex numero 1 al mondo Novak Djokovic. Un'impresa quella del "Ceck" che ha giocato una partita sontuosa senza alcun timore reverenziale al cospetto di uno dei giganti del tennis moderno. Sfrontatezza, un rovescio eccezionale, smorzate di difficile lettura e il "miracolo" sportivo è stato servito, per un Cecchinato che ha raccolto in lacrime l'ovazione del pubblico parigino e i complimenti dello sportivissimo avversario.

Cecchinato, avvio super. Djokovic sopreso

Nemmeno la prospettiva di doversi confrontare con un "mostro sacro" come Novak Djokovic ha intimorito il "guascone" Cecchinato. Il classe 1992 siciliano è sceso in campo come al solito carico a mille, affrontando a viso aperto il serbo. Primo set senza storia, con l'atleta italiano che si è imposto per 6-3, giocando un tennis aggressivo, sbagliando poco o nulla con un'alta percentuale di prime palle. Molto contratto Nole, anche a causa di una serie di problemi al collo che lo hanno costretto a ricorrere alle cure del fisioterapista. Nel secondo parziale tutto sembrava filare liscio per Cecchinato che avanti 2-0 30-0, ha subito il ritorno dell'avversario, ritrovatosi a livello fisico. Alla fine però a spuntarla è stata ancora il Ceck al tie break 7-6

Cecchinato, reazione e battaglia. Alla fine Djokovic si arrende

Nel terzo set, l'atleta serbo è tornato in partita, alzando la traiettoria dei suoi colpi e approfittando di un passaggio a vuoto dell'avversario che ha ceduto di schianto 1-6. Sulla scia dell'entusiasmo per il risultato Djokovic ha continuato a spingere anche nel 4° portandosi sul 5-2. A quel punto però Cecchinato è stato bravo a reagire (in avvio di parziale era stato punito con un punto di penalità, per essersi recato negli spogliatoi senza permesso), rimontando fino al 5-5. Una partita che si è trasformata in una battaglia, allungatasi fino al tie break. E alla fine ad avere la meglio è stato il piglio del giocatore italiano, impostosi 13-11 con tanto di complimenti di uno stremato Djokovic. Game, set e match per lui.

Cecchinato in lacrime, è in semifinale al Roland Garros. Ecco con chi giocherà

Ha pianto a lungo Cecchinato, incredulo per il risultato ottenuto. Dopo l'abbraccio di Djokovic, è stato il pubblico francese a coccolarlo. Un pubblico che in questi giorni ha imparato ad apprezzare questo ragazzo che ora se la vedrà con la testa di serie numero 7 Thiem. Un altro osso duro, capace di superare oggi, l'acciaccato Zverev, numero 3 al mondo. Ancora una volta il siciliano che a fine torneo salirà al numero 27 delle classifiche mondiali, partirà da sfavorito ma con la consapevolezza di poter piazzare un'altra impresa.