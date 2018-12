Catanzaro, duplice omicidio in tabaccheria, trovato il presunto killer: è l’ex di lei

Identificato dai carabinieri l’ex di Francesca Petrolini, una delle due vittime del massacro di via Veneto, sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. Sembra che l’uomo non avesse accettato la fine della loro relazione. Petrolini e Bava, le due vittime erano entrambi separati e avevano iniziato una relazione pochi mesi fa. Il killer della strage in tabaccheria è tuttora in fuga.