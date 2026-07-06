Attualità
video suggerito
video suggerito

Accoltellato durante lite in spiaggia e morto in ospedale a Savona, fermato a Milano il presunto omicida

È stato fermato dalla Polizia di Milano il presunto omicida del 36enne accoltellato in spiaggia a Savona e morto in ospedale poco dopo. L’uomo ha fatto una telefonata con l’intento di costituirsi ed è stato intercettato dagli agenti. Si tratterebbe di un 52enne italiano.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

È stato fermato a Milano l'uomo accusato di aver accoltellato e ucciso un 36enne nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, a Savona, sulla spiaggia del Prolungamento. Lo hanno confermano fonti informate delle indagini a Fanpage.it.

Si tratterebbe di un 52enne italiano. L'uomo ha telefonato alla polizia con l'intento di costituirsi, permettendo agli agenti di rintracciarlo. Ora il 52enne si trova in commissariato, dove è posto sotto interrogatorio.

La vittima si chiamava Yassine Mirinioui. Il 36enne, nato in Marocco il 20 dicembre 1989, era stato subito soccorso, portato in ospedale San Paolo e sottoposto a un delicato intervento nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, le sue condizioni erano già disperate al suo arrivo presso il nosocomio ed è deceduto.

Leggi anche
Spara alla moglie 86enne e tenta il suicidio a Savona, la donna soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni

Intorno alle 15 di domenica, stando alle prime informazioni, il 36enne e il suo aggressore avrebbero avuto una violenta lite, degenerata con l'utilizzo dell'arma bianca. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata all'addome.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e della Croce bianca. Dopo aver prestato le prime cure al giovane ferito, il 36enne è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso, vista la gravità della lesione riportata. Ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, è deceduto poco dopo.

L'uomo, dopo aver accoltellato il 36enne, è scappato verso il lungomare, confondendosi con la folla che passeggiava. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il 36enne si sarebbe trovato insieme ad alcuni amici, seduto a parlare, quando l'aggressore si è avvicinato.

Dopo una lite furibonda, l'uomo avrebbe tirato fuori il coltello e avrebbe urlato: "Impara a comportarti". Sferrato il colpo all'addome del 37enne si sarebbe dato alla fuga. La vittima si è trascinata fino alle scalette della spiaggia per poi svenire.

Su Il Secolo XIX un giovane di 18 anni ha ricostruito l'accaduto: "Ero in spiaggia con la mia fidanzata e con un amico, eravamo arrivati al mattino, siamo turisti. A un tratto ho visto un uomo in costume che si avvicinava a un ragazzo piuttosto vicino a noi".

"Le loro urla hanno attirato la mia attenzione. Poi l’aggressore ha detto, scandendo bene le parole, “Impara a comportarti”. Ha tirato fuori un coltello e l’ha colpito nel basso ventre", ha aggiunto.

"La vittima si è girata verso gli amici che erano con lui e ha detto urlando: ‘Ragazzi, mi ha accoltellato'. Ha camminato sino alla scaletta e, una volta in piazza vicino a un’attrazione del luna park, si è accasciato a terra".

Il giovane ha poi chiamato i soccorsi e collaborato con le forze dell’ordine per aiutare a individuare il responsabile. La vittima è stata trovata priva di sensi e in arresto cardiaco. Poco dopo il decesso.

Immagine
Trump sul caso Balogun: "Arbitro sospetto, ho parlato con Infantino e chiesto una revisione"
L'avvocato D’Onofrio: "Decisione FIFA senza motivazioni. Crea un precedente pericoloso"
Le telefonate di Trump a Infantino e gli avvocati della Casa Bianca, i retroscena dello scandalo Balogun
UEFA e Malagò contro la FIFA per le magagne su Balogun: "Un precedente pericolosissimo"
Mondiali nel caos dopo la grazia a Balogun: la Francia ora vuole lo stesso trattamento per Olise
Gelo in diretta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli: “Ti prendi la responsabilità di quello che dici”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views