Due persone, un uomo e la sua compagna, sono state uccise oggi pomeriggio nel loro negozio, una tabaccheria a Davoli Superiore, nel Catanzarese. Le vittime sono Rocco Bava 43 anni, residente a Simbario (Vibo Valentia), e Francesca Petrolini, 53 anni. Secondo le prime ricostruzioni i due si trovavano nella tabaccheria, di proprietà della donna, quando sono stati improvvisamente raggiunti da alcuni colpi di pistola esplosi da un ignoto killer. La donna è morta sul colpo mentre l'uomo, in un primo momento ferito in diverse parti del corpo, ha tentato di mettersi in salvo, ma è stato raggiunto ed ucciso all'esterno dell'esercizio commerciale, ed è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Bava è stato colpito due volte, una alla testa e l'altra all'addome.

Sul posto, per le indagini, sono a lavoro i carabinieri della Compagnia di Soverato e quelli del Comando provinciale di Catanzaro. Al momento non si esclude nessuna pista: le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sulla vita privata delle vittime, per capire se avessero dei contrasti con qualcuno. A quanto si apprende Rocco Bava possedeva un autolavaggio a Simbario. Era separato senza figli e aveva intrapreso da pochi mesi una relazione con la donna, separata anche lei.