La tensione tra la Russia e gli stati occidentali non si attenua e la crisi diplomatica in corso dopo il caso Skripal segna oggi una nuova importante tappa, con l’espulsione dei diplomatici russi da 14 paesi Ue e dagli Stati Uniti. Washington ha inviato una risposta decisa a Mosca, in solidarietà con la Gran Bretagna, espellendo ben 60 diplomatici dal Paese. Aggiungendo anche i numeri degli altri stati si arriva a più di cento diplomatici russi espulsi. Tra questi c’è anche l’Italia che ha fatto sapere di aver proceduto con l’espulsione di due diplomatici.

L’ex agente del Kgb Sergei Skripal è stato avvelenato con il gas nervino a Londra, episodio che ha innescato una vera e propria crisi diplomatica tra i due paesi. Il primo atto è stato intrapreso dalla Gran Bretagna con l’espulsione di 23 persone dalle sedi diplomatiche di Londra, con conseguente risposta della Russia. Risposta che probabilmente non si farà attendere neanche ora dopo le espulsioni di tanti paesi dell’Unione europea ma anche di Ucraina (13 diplomatici rinviati a Mosca) e Canada (4). Gli Stati Uniti hanno inoltre deciso di chiudere il consolato russo di Seattle.

La risposta di Mosca

La risposta del Cremlino non si è fatta attendere: l’annuncio è che le azioni di Mosca si baseranno sul principio di reciprocità, come dichiarato dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov. “Gli alleati di Londra – spiega invece il ministero degli Esteri russi – non hanno a disposizione informazioni complete sul caso Skripal e seguono ciecamente il principio dell’unità euro-atlantica a spese del buon senso, delle buone norme di dialogo interstatale e del diritto internazionale”.

La condanna dell'Ue e l'espulsione dei diplomatici in Italia

Le espulsioni di oggi seguono le decisioni del Consiglio europeo e le parole del suo presidente, Donald Tusk, che ha ricordato come la responsabilità della Russia sul caso Skripal fosse “altamente probabile”. Tusk ha fatto sapere che “misure aggiuntive, incluse ulteriori espulsioni nella cornice comune europea, non sono escluse nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”. Il messaggio del ministero degli Esteri italiano spiega come si è arrivati alle espulsioni di oggi: “A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in coordinamento con partner europei e alleati Nato, il ministero degli Esteri ha notificato oggi la decisione di espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell’ambasciata della Federazione russa a Roma accreditati in lista diplomatica”.

Le reazioni in Italia

La mossa della Farnesina, in accordo con gli altri stati europei, è stata criticata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega scrive su Facebook: “Isolare e boicottare la Russia, rinnovare le sanzioni economiche ed espellerne i diplomatici non risolve i problemi, anzi li aggrava”. Salvini associa questa vicenda a quella della Catalogna con l’arresto di Puigdemont: “Arrestare l’ex presidente della Catalogna non risolve i problemi, anzi li aggrava. Sanzioni e manette? Preferisco il dialogo. Voglio un governo che lavori per un futuro di pace, crescita e sicurezza, chiedo troppo?”. La presidente di Fratelli d’Italia scrive su Facebook: “Inaccettabile che un governo dimissionario decida di espellere due funzionari dell’ambasciata russa. Sono gli ultimi colpi di coda di un governo asservito alla volontà di stati esteri che per fortuna sarà messo presto nelle condizioni di non nuocere più gli interessi nazionali italiani”.