Notte di Capodanno segnata dalla paura a Tokyo, in Giappone, dove, durante i festeggiamenti di piazza per l'arrivo del nuovo anno, un furgoncino è improvvisamente piombato sulle persone che affollavano le strade e i marciapiedi in una zona pedonale, travolgendo tutto e tutti prima di arrestare la sua corsa contro un palo. A terra, ferite, sono rimate nove persone. Tutte sono state soccorse trasportate in ospedale con lesioni e fratture in varie parti e del corpo e alcuni hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero tra cui almeno una in gravissime condizioni. L'episodio nel quartiere della moda di Harajuku, circa 10 minuti dopo mezzanotte, quando la zona era affollatissima di persone. Si tratta di un'area della capitale Giapponese considerata il centro della cultura e della moda giovanile locale che attira ogni giorno decine di migliaia di turisti, anche dall'estero.

Al volante del mezzo, un giovane giapponese, identificato poi come il 21enne Kazuhiro Kusakabe, immediatamente bloccato e arrestato dagli agenti che presidiavano la zona. Il ragazzo ora è accusato di tentato omicidio. Secondo gli inquirenti locali, infatti, si sarebbe trattato di un gesto intenzionale e non di un incidente anche perché la strada dove è avvenuto il fatto era stata chiusa al traffico proprio per permettere i festeggiamenti e il 21ene ha forzato le transenne. Secondo l'emittente nazionale Nhk, Kusakabe avrebbe dichiarato alla polizia di aver agito per "punizione per la pena di morte", senza però fornire dettagli più precisi sul suo gesto. Come nostrano le riprese delle emittenti locali , l'uomo si è servito di un piccolo minivan che nell'impatto è rimasto poi con la parte anteriore completamente distrutta.