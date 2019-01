È stata una notte di Capodanno che sicuramente non dimenticheranno quella vissuta da un gruppo di persone protagoniste di uno spiacevole incidente avvenuto a Rennes, in Bretagna, nel nord-ovest della Francia. Due adulti e cinque adolescenti francesi tra i tredici e i diciassette anni hanno trascorso l’intera nottata bloccati su una giostra a oltre 50 metri d’altezza. Adulti e adolescenti erano saliti intorno alle 20 di lunedì sera sul cosiddetto “Bomber Maxxx”, un braccio metallico lungo 52 metri che permette una visuale panoramica sul centro della città. A un certo punto, quando avevano raggiunto il punto più alto del loro giro, la giostra si è inceppata tra scintille e un forte rumore a causa di un guasto al motore. Nessuno degli occupanti era in pericolo, ma il problema è stato riportarli giù perché la scala di 30 metri dei vigili del fuoco era insufficiente. Così a mezzanotte sulla scena è intervenuto un elicottero dei pompieri che ha avviato il salvataggio usando delle corde. A bordo della giostra è salito un vigile del fuoco che ha istruito le persone su cosa dovevano fare. Ma solo alle sei del mattino, nove ore dopo l'inconveniente alla giostra, è stata messa in salvo l'ultima persona bloccata.

Uno dei ragazzi bloccati sulla giostra: “È stato traumatico” – “È stata una notte lunga, fredda e spaventosa”, ha commentato poi Antoine, un ragazzo di ventitré anni tra quelli rimasti bloccati a oltre cinquanta metri d’altezza. “Pensavo che non mi avrebbero mai liberato, è stato molto traumatico”, ha aggiunto. Uno dei giovani a bordo del Bomber Maxxx a Rennes ha compiuto diciassette anni proprio mentre erano bloccato sulla giostra. Mentre erano in corso le operazioni di salvataggio a terra a un certo punto è anche scoppiata una rissa tra i gestori del luna park e i familiari delle persone coinvolte nell’incidente.