Se nessuno otterrà la maggioranza per formare un nuovo governo dovrà rimanere l'attuale presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. A dichiararlo è Silvio Berlusconi durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Secondo il leader di Forza Italia, senza una maggioranza solida alle prossime elezioni "la soluzione più corretta è che resti al governo Gentiloni, per almeno tre mesi". Secondo Berlusconi, "sarebbe giusto proseguire con questo governo per consentire alle forze politiche di proseguire una campagna elettorale non brevissima, che possa durare almeno tre mesi". Per quanto riguarda invece l'ipotesi relativa alla candidatura a premier per il centrodestra del ministro Carlo Calenda, Berlusconi ha replicato tranchant: "Non lo conosco e comunque il nostro rinnovamento prevede la scelta di persone che non hanno mai fatto politica", chiudendo a un'eventuale "grande coalizione" sull'esempio tedesco, spiegando che "la situazione in Italia è diversa da quella in Germania: la sinistra è ancora troppo di sinistra per poter avere avere un rapporto di collaborazione con la destra democratica. Non penso che ci sia alcuna possibilità di una non vittoria del centrodestra".

"Il Rosatellum dà ad una coalizione la possibilità di avere una vasta maggioranza per poter applicare un programma comune su cui tutti si devono impegnare e io spero che nessuno si disimpegni dagli accordi assunti", prosegue Berlusconi riferendosi alla spaccatura ventilata da Matteo Salvini, aggiungendo: "Voi sopravvalutate i capricci di Salvini che ha questo modo per cercare di conquistare l'attenzione e accrescere il consenso degli elettori".

Riguardo il ritorno di Lupi al centrodestra, Berlusconi ha commentato: "Sono contento che Lupi sia tornato, è una persona gentile, ragionevole di buonsenso che non ha mai dato giudizi negativi sugli altri. Del resto, è tornato dove lui stava prima. Certo, ora dovrà spiegare a se stesso e agli altri per quale motivo ha votato e sostenuto un governo di sinistra. I parlamentari di Ap che fanno capo a Maurizio Lupi e hanno divorziato dagli alfaniani che confermano l'alleanza con il Pd non avranno accoglienza in Forza Italia, ma stanno lavorando per entrare a far parte del quarto movimento, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra che si costituirà in questi giorni". Nessun ripensamento, invece, per Alfano: "Al di là dell'annuncio dell'addio alla politica, ci sarebbe spazio per un ‘ritorno a casà di Angelino Alfano? "Nessuna possibilità con chi è stato per molti anni al governo con la sinistra".