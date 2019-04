Una tregedia nello scalo aeroportuale di Perth, in Australia. Una bimba di due mesi è morta a bordo di un aereo A330 della compagnia malese AirAsia X, per cause ancora sconosciute. La piccola di trovava sul volo D7236, diretto da Kuala Lumpur (Malesia) a Perth. Farah "piangeva continuamente", hanno raccontato alcuni testimoni, e i vagiti sono proseguiti per due ore e mezza. La bambina viaggiava con i genitori, una coppia dell'Arabia Saudita: la famigliola stava per trasferirsi in Australia per motivi di lavoro. "Mi sono accorta che qualcosa stava andando storto e ho gridato ai passeggeri di vedere se c'erano dei dottori a bordo", ha scritto una passeggera su Facebook. Non sembra che la piccola avesse particolari malattie, ma quel che è certo è che ha avuto un malore durante il volo, che durava complessivamente cinque ore.

Il velivolo è atterrato all'aeroporto di Perth alle 5.20 del mattino, ma quando il mezzo ha toccato terra Farah era già morta. Un portavoce di AirAsia X ha riferito che l'aereo è stato raggiunto dalla polizia, dai paramedici e dalle autorità aeroportuali quando è atterrato: "I nostri pensieri vanno al neonato e alla famiglia", fanno sapere dalla compagnia aerea. Polizia federale e investigatori hanno effettuato tutti i controlli richiesti dall'indagine, e hanno sentito l'equipaggio, per ricostruire la vicenda.