Ladri senza cuore svaligiano Emporio solidale a Venezia: rubata la spesa di due mesi per 130 famiglie In fumo è andata la spesa di ben due mesi per 130 famiglie bisognose e assistite dai volontari del progetto Emporio solidale a Venezia. Furto ancora più odioso perché recidivo. L’Organizzazione di beneficenza infatti è stata vittima di ben tre furti in dieci giorni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

Pasta, olio, pelati e scatolame vario ma anche prodotti freschi da frigo, detersivi e prodotti per l’igiene personale, non hanno risparmiato nulla i ladri che a più riprese si sono introdotti nei magazzini dell’Emporio solidale a Venezia svaligiando tutto. In fumo è andata la spesa di ben due mesi per 130 famiglie bisognose e assistite dai volontari del progetto che da tempo sono impegnati su territorio.

Furto ancora più odioso perché recidivo. L’Organizzazione di beneficenza infatti è stata vittima di ben tre furti in dieci giorni. Il primo colpo, avvenuto il 18 giugno scorso, aveva preso di mira le bottiglie d’olio extravergine d’oliva, un bene molto prezioso per tante famiglie, ma i volontari si era subito rimboccati le maniche ricomprando tutto grazie alla solidarietà dei tanti che avevano saputo e avevano contribuito dopo l’appello dell’associazione.

I ladri però probabilmente non si sono ritenuti soddisfatti e sono entrati in azione due giorni dopo agendo addirittura in pieno pomeriggio. I malviventi in questo caso hanno svuotato i frigoriferi del deposito alimenti portando via salumi, formaggi, yogurt e ogni altro bene a disposizione, oltre a scatolame vario tra conserve e tonno. Domenica scorsa infine il terzo colpo quando hanno usato anche i carrelli dell’associazione per portare via anche latte a lunga conservazione, shampoo e detersivi.

Un furto facile visto che non vi erano particolari sistemi di sicurezza: i ladri hanno solo lanciato un mattone sulla finestra, mandandola in frantumi per entrare. L’associazione valuta il furto in circa 10mila euro di spesa ma sottolinea che il danno maggiore sarà per le famiglie bisognose perché contavano su quella spesa per andare avanti in questi mesi estivi.

“Siamo veramente disperati, hanno rubato tutto ma il problema grosso è che ad agosto chiudiamo e quindi a luglio comperiamo la spesa per due mesi” ha spiegato la presidente dell’associazione, Anna Brondino, che ringrazia chiunque sta dando una mano e chi lo farà nei prossimi giorni con le donazioni. “Al nostro emporio è stato sottratto un bene prezioso, destinato a chi ha più bisogno. Ma Da un gesto che amareggia, ne nascono tanti altri che scaldano il cuore” dichiarano da Emporio solidale.