WhatsApp down: l’app di messaggistica non funziona WhatsApp è down, il famoso servizio di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare come segnalano numerosi utenti. L’azienda ha confermato i problemi: “Stiamo risolvendo”.

A cura di Antonio Palma

WhatsApp è down, il famoso servizio di messaggistica istantanea sembra aver smesso di funzionare questa sera di giovedì 28 aprile 2022, come segnalano numerosi utenti. I server dell'applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg stanno riscontrando problemi di connessione che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto. Non è ancora chiara la causa del problema, ma diversi utenti sui social segnalano diverse problematiche di utilizzo legate all'app. Segnalazioni di malfunzionamento o stop totale del servizio arrivano da tutto il mondo. Anche in Italia molti utilizzatori sono stati colpiti dalla problematica del servizio, la cui operatività attualmente sembra proseguire a singhiozzo visto che altri utenti continuano a usare l'app senza problemi. L'azienda ha confermato i problemi attraverso i suoi canali social, assicurando che i tecnici stanno lavorando per risolverli. "Al momento potresti riscontrare alcuni problemi con WhatsApp. Siamo consapevoli e stiamo lavorando per far funzionare di nuovo le cose senza intoppi. Ti terremo aggiornato e nel frattempo, grazie per la tua pazienza" si legge in un tweet della società.

Come al solito in questi casi, molti utenti si sono riversati su twitter per denunciare i problemi con l'hashtag WhatsAppDown che è immediatamente diventato Trend Topic. Secondo il sito downdetector, le prime segnalazioni di malfunzionamento sono arrivate intorno alle 22 ora italiana per poi crescere repentinamente. In tutti i casi il problema riscontrato è il medesimo: l'impossibilità di usufruire, del tutto o in parte, del servizio offerto come l'invio di messaggi. Alcuni utenti infatti riescono ad aprire l'app ma i messaggi non vengono inviati, ad altri non carica l'app e quando si apre l'applicazione compare il messaggio "connessione.." che però non scompare rendendo inutilizzabile il servizio.