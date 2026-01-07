Voli per Tirana dirottati a Brindisi per maltempo: centinaia di passeggeri occupano la pista per protesta

Circa 400 passeggeri diretti a Tirana sono rimasti bloccati a Brindisi causa del maltempo. Molti di loro hanno forzato i controlli e occupato la pista dell’aeroporto per protesta.

Disagi e momenti di forte tensione all’aeroporto di Brindisi, dove all’alba due voli diretti a Tirana, partiti da Orio al Serio e Bologna, sono stati dirottati a causa del maltempo che ha impedito l’atterraggio nella capitale albanese. A bordo dei due velivoli Wizz Air viaggiavano complessivamente circa 400 passeggeri.

Circa 150 di loro hanno dato vita a una protesta che, nelle ore successive, è degenerata fino al superamento dei controlli di sicurezza e all’accesso in pista, a pochi metri dagli aerei rimasti bloccati nello scalo salentino. La richiesta è una sola: ripartire subito per l’Albania. La mobilitazione è proseguita per ore, mentre altri viaggiatori hanno scelto soluzioni alternative proposte dalla compagnia.

Una parte dei passeggeri ha accettato il trasferimento in autobus fino all’aeroporto di Fiumicino, da dove imbarcarsi su voli per Tirana. Parallelamente, si è fatta strada l’ipotesi del rientro via mare: una nave in partenza nel pomeriggio da Brindisi e diretta a Valona. L’aeroporto è stato presidiato da polizia, carabinieri e guardia di finanza per prevenire ulteriori criticità di ordine pubblico. Nonostante la protesta, non si registrano ritardi sui voli in arrivo o in partenza dallo scalo pugliese. “Da questa notte stiamo operando per assistere i passeggeri nel miglior modo possibile e stiamo pressando la compagnia per trovare una soluzione, affinché tutti possano arrivare a destinazione”, fanno sapere da Aeroporti di Puglia.

Nel corso della mattinata è arrivata la conferma: circa 250 dei 400 passeggeri raggiungeranno l’Albania a bordo di un traghetto diretto a Valona. La decisione è maturata dopo lunghe trattative, condotte sotto il controllo delle forze dell’ordine, per porre fine all’occupazione di una parte della pista da parte di un gruppo di viaggiatori che protestava contro la compagnia aerea, ritenuta impossibilitata a garantire un volo sostitutivo in partenza da Brindisi.

In queste ore è in corso il trasferimento dei passeggeri dall’aeroporto al porto, con autobus messi a disposizione per raggiungere l’imbarco. La partenza del traghetto è prevista nel primo pomeriggio. Altri 39 viaggiatori sono stati indirizzati verso Fiumicino, da dove voleranno a Tirana approfittando del miglioramento delle condizioni meteo. Una parte residuale, infine, ha scelto di rientrare in Albania in autonomia, mettendo fine a una giornata segnata da incertezza, proteste e soluzioni di emergenza.