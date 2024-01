“Voglio sgozzare tua moglie”, nuove terribili minacce a Bassetti: “Non so nemmeno il perché” “Continuo ad essere oggetto di minacce e insulti. Vi rendete conto? Sono senza parole. E non so neanche bene il perché” ha dichiarato l’infettivologo direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, postando online le terribili minacce rivolte alla moglie sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Voglio sgozzare tua moglie”, è l’ennesima terribile minaccia arrivata sui social al professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. A renderlo noto è stato lo stesso medico diventato volto noto durante la pandemia covid e per questo più volte preso di mira dai novax con insulti e spesso minacce gravissime. “Vi rendete conto? Sono senza parole” ha commento Bassetti, postando sui social le foto degli ultimi violenti messaggi indirizzati a lui e alla sua famiglia.

“Voglio sgozzare tua moglie con una bottiglia” recita uno dei messaggi postato da un utente di X che si mostra con una foto di donna ma sulla cui identità ovviamente non si sa nulla di certo. “Lascio il nome, la foto e l’indirizzo perché tutti possano vedere con chi io e la mia famiglia continuiamo ad avere a che fare” ha aggiunto Bassetti, postando anche il profilo social dell’utente e lo screenshot di un’altra minaccia ancora più terribile arrivata dalla stessa fonte.

“Se sgozziamo sua moglie a chi piacerebbe? Vedere una scrofa urlare mentre gli tagliamo la gola” è il macabro ed esplicito messaggio di minacce. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. “Di questi messaggi ne arrivano ogni giorno. Continuo ad essere oggetto di minacce e insulti. E non so neanche bene il perché” ha confermato infatti all'Adnkronos Matteo Bassetti.

Il Direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova in passato era stato aggredito anche dal vivo e più volte ha presentato querele contro le minacce e insulti social, arrivate anche a sentenze di condanna, ma da qualche tempo sperava che l’odio social contro di lui si attenuasse. “Avevo detto che non avrei mai più parlato dell'argomento no-vax, ma nella realtà sono più interessati gli altri ad attaccarmi” ha spiegato l'infettivologo.

Il professor Bassetti ha deciso però che la sola querela non basta più e ha annunciato che, quando riceverà minacce di questo tipo, pubblicherà anche i post con i nomi, cognomi e foto. “Così, oltre le denunce penali, verranno messi al pubblico ludibrio" ha concluso.