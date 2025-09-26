Attualità
video suggerito
video suggerito

“Vogliamo solo lui”: giovane sequestrato in pieno centro a Vittoria, scatta caccia alla Panda nera

“Vogliamo solo lui, non vi preoccupate”: a Vittoria, in provincia di Ragusa, un ragazzo è stato sequestrato da due uomini incappucciati davanti a diversi testimoni. Trasportato su una Panda nera scortata da un’altra utilitaria, il giovane, figlio di un noto commerciante, è tuttora scomparso. Il sindaco Francesco Aiello ha raccontato l’accaduto.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un giovane di Vittoria, nel Ragusano, è stato sequestrato ieri sera in una piazzetta del rione Forcone da due uomini a volto coperto, in un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Secondo i testimoni, i rapitori parlavano in italiano con voce adulta, conoscevano il nome della vittima e hanno chiarito agli altri giovani presenti che l’obiettivo era esclusivamente il ragazzo, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo.

I due uomini sono arrivati a bordo di una Fiat Panda nera, sulla quale hanno caricato con forza la vittima, scortati da una seconda Panda bianca che li ha seguiti nella fuga. Prima di partire, i rapitori hanno sottratto il cellulare del giovane, lasciandolo a terra, probabilmente per evitare di essere rintracciati. Le due auto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Il sequestro è avvenuto intorno alle 21:30, in piena zona urbana, frequentata dai ragazzi della città.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente attivato un vasto dispositivo di ricerca. Agenti della polizia di Stato hanno interrogato i presenti e stanno esaminando le immagini di videosorveglianza della zona, mentre le ricerche si estendono a tutto il territorio circostante. La Procura di Ragusa non ha rilasciato commenti ufficiali, ma l’allarme è alto e la comunità è rimasta profondamente scossa.

Leggi anche
Venezia, coppia di ebrei aggredita in pieno centro: schiaffi, insulti e aizzati cani senza museruola

Il sindaco Francesco Aiello, attraverso i social, ha raccontato l’accaduto: “Una serata come tante, in un luogo isolato ma abitualmente frequentato da gruppi di giovani, si è trasformata in un incubo. Due individui armati e incappucciati hanno preso un ragazzo sotto gli occhi increduli dei coetanei”. Aiello ha anche spiegato che le auto utilizzate erano una Panda nera e una bianca, che i rapitori hanno chiamato il ragazzo per cognome e lo hanno portato via senza provocare danni agli altri presenti: “Non vi preoccupate, vogliamo solo lui”, avrebbero detto agli altri giovani.

Vittoria, città con una lunga tradizione agricola e sede del più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d’Italia, non è nuova a episodi di criminalità, ma un sequestro così plateale rappresenta un salto di gravità preoccupante. Il sindaco ha chiesto l’intervento immediato del Prefetto e del Ministero dell’Interno, sottolineando che “è tempo di agire. Lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire”.

Al momento, non è chiaro il movente dell’azione, ma gli investigatori non escludono alcuna pista: regolamento di conti, tentativo di estorsione o un messaggio diretto alla famiglia della vittima. La rapidità e la precisione con cui il sequestro è stato eseguito suggeriscono una pianificazione accurata.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
delitto
Garlasco
Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: perquisizioni in corso dai familiari di Sempio
"L'ex procuratore Venditti corrotto per scagionare Andrea Sempio"
Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco
Cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio
Bruzzone a Fanpage.it: "Emerge solo un dato interessante dalla nuova inchiesta: riguarda Stasi"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views